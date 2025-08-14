Reprodução Jacquin detona morango do amor nos bastidores do MasterChef Brasil

O morango do amor, sobremesa que viralizou nas redes sociais, foi avaliado pelos jurados do MasterChef Brasil na última semana. Erick Jacquin não poupou críticas ao doce e disse que a receita “ não vai subir nem para o subsolo ”. A avaliação ocorreu nos bastidores da gravação da segunda temporada do MasterChef Confeitaria .

que ódio deram morango do amor pra helena, pro fogaça e pro jacquin pic.twitter.com/f4QQr0yiNU — ju (@julianamaaral) August 12, 2025

Nas redes sociais, Jacquin afirmou: “ Tem coisa que eu não consigo entender na vida gente. O morango, essa fruta tão maravilhosa, tão gostosa, tão boa... É a fruta das crianças. Para quê colocar m... em cima dela? ”.

O chef francês completou sua opinião sobre o excesso de açúcar e ingredientes industrializados: “ Por que botar tanto esse açúcar, feio, cheio de coisa industrial, corante, o que não presta. Essa é uma fruta maravilhosa. Isso aqui não vai subir nem para o subsolo. Então esquece o mezanino. Para nós isso não é confeitaria, não é sobremesa, é porcaria! ”

Divergência entre os jurados

Helena Rizzo e Henrique Fogaça mostraram outra visão sobre o doce, apesar de criticarem o sabor muito doce. “ Está gostoso. Quando eu era pré-adolescente eu fazia esse doce, só que não com caramelo. Eu fazia o morango, o brigadeiro e banhava em chocolate. Fica muito bom também ”, disse Helena.

Fogaça exaltou a execução da sobremesa: “ Esse morango está um pouco doce demais. Mas ele está muito bem feito. O morango, o sabor dele aparece bem, o brigadeiro em volta e a casquinha crocante. Porém, ele é muito doce! ”

A segunda edição do MasterChef Confeitaria reunirá profissionais de todo o Brasil em desafios voltados para a confeitaria. Jacquin, Helena Rizzo e Diego Lozano integram o júri nesta temporada, enquanto Henrique Fogaça optou por se afastar temporariamente.

O chef explicou a ausência: “ As gravações levam bastante tempo e em julho, como sou divorciado, meus filhos ficam 15 dias comigo nas férias. Todo ano, eles ficavam em casa e o pai trabalhando. Tive que abrir mão de uma temporada para dar mais atenção e passar essas férias em tempo integral com eles ”, afirmou ao Band.com.br.