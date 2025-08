Reprodução: Melissa Haidar/Band Paola Carosella participa do MasterChef

A chef de cozinha que passou seis anos no reality show culinário, voltará ao MasterChef , da Band. Paola Carosella fará uma participação especial no próximo episódio da atração, que vai ao ar nesta terça-feira (5).

A profissional recebida por Helena Rizzo , que a substituiu na atração, e por Henrique Fogaça, com quem dividiu a bancada do reality por seis anos no canal do Morumbi.





Paola fará a substituição de Erick Jacquin, que ficou de fora de alguns episódios da edição com cozinheiros amadores devido a uma viagem à França para resolver questões pessoais.

A chef argentina começou sua trajetória no MasterChef em 2014, ao lado de Erick Jacquin, Henrique Fogaça e da apresentadora Ana Paula Padrão, que comandava a atração. Sua saída da emissora da família Saad ocorreu por vontade própria, para investir em novos projetos.

"Temos muita sorte quando existe a possibilidade de viver uma grande experiência. É um privilégio que nem todo mundo tem. Seja para sair pela porta ou levar o troféu, não importa. Essa vivência é transformadora, então, divirtam-se" , disse Paola em sua participação na Band.

Desde então, Paola passou a produzir conteúdo em seu canal no YouTube, onde apresenta diversos programas. Em 2022, fechou contrato com a Globo e começou a comandar atrações no canal GNT. Já em 2023, foi jurada no programa Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, que teve apenas uma edição.

Essa temporada traz um detalhe importante: pela primeira vez, em mais de 10 anos no ar, o MasterChef Brasil não conta com um apresentador. O diálogo ocorre entre os jurados e os participantes, diretamente na cozinha, sem qualquer mediação.

A Band não comentou os motivos da ausência de Jacquin, e o chef francês também não se pronunciou sobre o afastamento. A expectativa é que, nos próximos episódios, outros convidados preencham temporariamente a vaga do jurado.

Desafio do MasterChef desta terça (5):

O reality culinário, no entanto, já está em seu top 9, formado por Daniela, Felipe B., Fernanda, Guilherme, Glória, Leonela, Rodrigo, Taynan e Teresa. Eles terão que apresentar um menu monocromático, com entrada, prato principal e sobremesa.

Quem não se sair bem na prova enfrentará a etapa final, na qual deverá preparar três tipos de sushi - mas sem utilizar peixe cru.

Nessa fase, os competidores precisarão substituir a proteína por ingredientes de origem vegetal. O autor do pior prato será eliminado da competição.