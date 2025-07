Reprodução/Instagram Karoline Lima fracassa ao tentar fazer "Morango do Amor"

A modelo Karoline Lima, de 29 anos, decidiu encarar o desafio de preparar a receita que está viralizando nas redes sociais: o "Morango do Amor". No entanto, o resultado não foi exatamente o esperado. Em um vídeo publicado em seu Instagram na sexta-feira (25), ela brincou: "A pessoa tira para fazer o morango do amor... virou o morango do ódio! Meu Deus, que coisa feia!".





A calda e o doce que deveriam cobrir os morangos não atingiram a consistência ideal, deixando a sobremesa com um visual inusitado. A cearense mostrou bom humor ao compartilhar o fracasso culinário com seus seguidores.





Antes da tentativa caseira, Karoline havia experimentado a versão profissional da guloseima e aprovou, apesar das brincadeiras.

"Eu como feio porque gruda tudo no meu dente", divertiu-se.

Entenda a tendência

Uma nova febre gastronômica está tomando conta das redes sociais e das docerias pelo Brasil: o morango do amor, uma mistura entre o clássico bombom de morango e a tradicional maçã do amor. Com milhões de visualizações no TikTok e Instagram, a sobremesa virou desejo nacional, mas também já rendeu alguns desastres caseiros, apelidados de "morango do terror".

O morango do amor consiste em um morango fresco envolto por brigadeiro branco — geralmente feito com leite em pó — e uma fina camada de açúcar caramelizado vermelho, que lembra a casquinha brilhante da maçã do amor. Apesar de receitas similares já circularem há anos, a versão atual explodiu nas redes a partir de abril.

Fazer em casa virou opção — mas nem sempre com sucesso. Nas redes, multiplicam-se os relatos de tentativas frustradas: caramelos que ficam duros a ponto de quebrar dentes, brigadeiros que não atingem o ponto ideal ou corantes que saem em tons estranhos. As versões mal-sucedidas ganharam apelidos como "morango do ódio" e "morango do terror", virando até meme.