Reprodução Instagram @Beyonce| X, antigo Twitter Beyoncé passa sufoco ao ver calça caindo durante show

Beyoncé, de 43 anos, passou por uma situação bem inusitada em um show da "Cowboy Carter Tour", turnê do novo álbum dela. Isso porque, durante a apresentação, que ocorreu na última quinta-feira (5), uma situação inesperada aconteceu: a calça dela caiu.







Na ocasião, a cantora e compositora americana estava acompanhada da equipe de bailarinos que a acompanha nos shows. Enquanto se movimentava pelo palco, a peça acabou abrindo e parando no chão, levando os espectadores a gritarem.

Sem demonstrar aflição com a situação, a artista continuou cantando e se abaixou para tentar subir o modelito. Com uma mão no microfone e a outra na calça, ela acabou precisando da ajuda de uma das dançarinas, que se aproximou para ajudá-la a se vestir.

Assista ao vídeo:

hj alguém vai ser demitido, a calça da Beyoncé simplesmente soltou #CowboyCarterTour pic.twitter.com/XQYc5Dhn10 — theusalvic 🍎 (@theusalvic) June 5, 2025





Repercussão

O momento, é claro, não passou despercebido pela gigantesca base de fãs de Beyoncé. Os admiradores da cantora vieram a público se manifestar sobre o episódio protagonizado por ela no show de Londres da "Cowboy Carter Tour".

"Alguém vai ser demitido, a calça da Beyoncé simplesmente soltou", ironizou um usuário do X, antigo Twitter. "A calça da mulher arriou e ela deve ter morrido de vergonha", se divertiu uma segunda na plataforma de interação virtual de Elon Musk. "Não aguentei quando ela se agachou para pegar a calça", admitiu ainda um terceiro.