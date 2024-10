Foto: Reprodução / Instagram / @beyonce A possível vinda de Beyoncé ao Brasil em 2025





Sim, há chances de Beyoncé se apresentar no Brasil em 2025 .

Pelo menos é o que diz o colunista Ancelmo Gois , de O Globo , que afirma que a esposa de Jay-Z pode realizar um megashow na Praia de Copacabana no ano que vem.





As negociações para a vinda da cantora já estariam em andamento, revelou o jornalista. Se o acordo for concretizado, o show de Beyoncé no Rio será no mesmo padrão da apresentação de Madonna , que aconteceu neste ano.

A última vez que Beyoncé esteve no Brasil foi no ano passado, quando ela apareceu de surpresa em uma festa de lançamento do filme Renaissance: A Film by Beyoncé , em Salvador (BA).

Eduardo Paes , prefeito do Rio de Janeiro , chegou a manifestar o desejo de trazer o U2 para um grande show na icônica praia carioca.