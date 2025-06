Imagem: Reprodução/Redes Sociais Beyoncé tem apresentação suspensa ao vivo





A cantora Beyoncé, de 43 anos, passou por uma falha técnica bastante complicada durante sua apresentação em Houston, Texas, nos Estados Unidos. O fato inusitado ocorreu enquanto ela se apresentava em um carro suspenso, acima do público, quando o suporte começou a inclinar no ar.

A estrela pop cantava "16 Carriages" quando percebeu que algo estava errado. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, especialmente no TikTok, ela interrompe a apresentação e diz: “Pare, pare, pare, pare, pare”.

Logo em seguida, a música é interrompida e Beyoncé permanece suspensa no ar. No entanto, ela estava presa por um cinto de segurança. A artista olha para o chão e depois para cima, antes de soltar um sorriso, acolhida pelos aplausos da multidão. “Obrigada a todos pela paciência”, agradeceu, antes de ser levada ao centro do estádio.

O veículo parou de inclinar conforme se aproximava do chão, e a cantora logo retomou sua posição original, sentada no carro vermelho. Beyoncé sorriu para o público enquanto as luzes eram apagadas, e todo o palco começou a se reorganizar.

O público percebeu claramente o momento, já que o carro vermelho ficou visivelmente inclinado, colocando até a segurança da cantora em risco.

Após a apresentação, a intérprete do sucesso "Single Ladies" publicou um carrossel de fotos do show, incluindo uma imagem em que aparece inclinada no automóvel — o que gerou inúmeros comentários de fãs preocupados com seu bem-estar. Beyoncé está atualmente em turnê com o álbum Cowboy Carter, lançado em março de 2024.





Os comentários na página da artista foram os mais diversos, vindos de fãs de várias nacionalidades. Alguns pediram para que a cantora tomasse mais cuidado. “Mulher, pelo amor de Deus, aposente esse carro” , escreveu uma fã, bastante preocupada. “Quase infartei” , comentou outro.

Mesmo com o susto, Beyoncé demonstrou profissionalismo e tranquilidade ao lidar com a situação ao vivo. A atitude da cantora foi amplamente elogiada pelos fãs, que destacaram sua postura serena e a conexão com o público, mesmo em meio a uma falha estrutural que poderia ter comprometido a apresentação. Muitos usuários nas redes comentaram que a artista soube transformar um momento tenso em algo memorável e humano.

A equipe técnica do show ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente, mas fãs especulam que a estrutura do carro suspenso deverá passar por modificações ou até mesmo ser retirada das próximas apresentações.

A turnê Cowboy Carter, inspirada nas raízes country da artista e marcada por forte estética visual e performances elaboradas, continua percorrendo diversas cidades dos Estados Unidos.