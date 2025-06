Reprodução Instagram @beyonce @mileycyrus Beyoncé e Miley Cyrus

Os fãs de Beyoncé e Miley Cyrus ganharam um presente em dose dupla nesta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi. Isso porque as cantoras e compositoras devem se apresentar juntas em Paris, na França.



Assista:

🚨🚨🚨🚨 MILEY ENSAIANDO COM A BEYONCÉ NO STADE DE FRANCE pic.twitter.com/dnzFQ4agL7— BEYHIVE (@beyhivecombr) June 19, 2025





Fotos e vídeos da intérprete de Hannah Montana no palco do Stade de France foram veiculadas por espectadores em plataformas de interação virtual como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter.

A presença de Cyrus no show não havia sido anunciada pela equipe da artista até então. Beyoncé se apresentará em solo francês não apenas hoje, mas também no sábado (21) e no domingo (22).

É esperado que Miley e a esposa de Jay-Z reinterpretem o clássico “II Most Wanted”. O hit, feito em parceria por ambas, se consolidou como uma das canções mais famosas das carreiras delas e recebeu o Grammy de Melhor Performance de Duo/Grupo Country na edição de 2025 da premiação.

Repercussão

Os fãs reagiram ao momento. "Vamos ver quem grita mais alto? Vai ser tudo", disse um. "Tomara que a Miley lembre como é bom estar no palco e volta a fazer tour", brincou uma segunda. "Beyoncé sempre faz surpresinhas em Paris, mas essa eu não esperava", admitiu ainda uma terceira.