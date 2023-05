Reprodução/Instagram - 20.05.2023 Beyoncé e Jay-Z são pais de Blue Ivy, Rumi e Sir Carter





Beyoncé e Jay-Z bateram um novo recorde com a compra de uma mansão em Malibu, na Califórnia. O imóvel é o mais caro já vendido no estado norte-americano e foi adquirido por US$ 200 milhões, aproximadamente R$ 1 bilhão.

Segundo o site "TMZ", a compra dos artistas se tornou o segundo negócio imobiliário mais caro da história dos Estados Unidos. A aquisição fica atrás apenas da venda de um apartamento em Nova York, por US$ 238 milhões, cerca de R$ 1,2 bilhão.







A nova casa de Beyoncé e Jay-Z tem 3,7 mil metros quadrados, é localizada em frente ao mar e foi projetada por um arquiteto renomado, Tadao Ando. O japonês já ganhou um Prêmio Pritzker, considerado o Nobel da arquitetura.

Os pais de Blue Ivy, Rumi e Sir Carter dividem a região com outros imóveis de luxo, que integram a área de Paradise Cove, conhecida como "Billionaries' Row" ("Linha dos Bilionários"). O espaço conta com estruturas de vidro e piscinas com vista para o Oceano Pacífico. Confira abaixo algumas fotos da mansão:



