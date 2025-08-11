Reprodução/Max Glória Perez

Gloria Perez, autora de sucessos como O Clone e Salve Jorge, afirmou que o politicamente correto e a “ cultura woke ” têm engessado a criação de novelas. Em entrevista à Folha de S. Paulo , ela disse que temas sensíveis estão sendo evitados por medo de críticas, o que empobrece a dramaturgia.

Na conversa, Glória afirma que o excesso de cuidado para não ofender grupos elimina conflitos, elemento que considera essencial para boas histórias. “ Sempre achei que o politicamente correto engessa, reduz e elimina a possibilidade de conflito. Ao fazer isso, ele amordaça e empobrece o autor ”, declarou.

A autora avaliou que o cenário atual é pior que o da ditadura militar, quando havia censura oficial. Segundo ela, hoje existe uma “ multiplicidade de Solanges ”, referência à agente que cortava conteúdos na época. “ Antes, você tinha uma censura. Agora, a censura está espalhada na sociedade. É muito pior .”

Glória revelou que o rompimento com a Globo aconteceu após divergências sobre a novela Rosa dos Ventos , que trataria do aborto. A produção teria sido barrada e adiada por receio de desagradar setores da audiência. “ A minha assinatura é lidar com temas delicados e trazer o público para a discussão. Se eu não puder fazer isso, eu acabo ”, afirmou.

A autora, que iniciou a carreira na emissora em 1979 como pesquisadora, destacou que não aceita criar tramas engessadas. Ela disse que a Globo queria mantê-la no elenco de autores, mas recusou a proposta.

Glória lembrou que novelas como O Clone , Salve Jorge e Caminho das Índias seriam inviáveis hoje. Para ela, essas obras inovaram ao correr riscos e retratar temas como tráfico humano e prostituição. “ Não imagino que essa ousadia fosse aprovada hoje .”

Ela defendeu que, apesar de críticas no Brasil sobre estereótipos, as produções tiveram recepção positiva nos países retratados. Segundo a autora, isso mostra que a abordagem foi respeitosa e relevante.

Sobre Travessia , sua última novela, Glória comentou as críticas à escolha de Jade Picon para o papel principal. “ Ela deu vida a momento emocionante e não atrapalhou o enredo ”, disse.

A autora lamentou o resultado final da obra. “ ‘Travessia’ foi um ponto fora da curva. Essa novela foi implodida por dentro. Não deu certo intencionalmente. Mas eu não quero falar sobre isso. Detestei não ver no ar aquilo que eu escrevi. ”