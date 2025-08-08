Reprodução/Mil e Uma Tretas/redes sociais Maitê Piragibe fala sobre traições do ex-marido

A atriz Maytê Piragibe, de 41 anos, falou sobre o fim de seu casamento com o ator Marlos Cruz, de 46 - com quem tem uma filha de 15 anos, Valentina - e relatou as diversas traições por parte do ex-marido durante o relacionamento. Em um podcast, ela contou tudo o que aconteceu em seu relacionamento com o famoso.

A atriz contou que seu ex-marido, Marlos Cruz, a traiu bastante durante a relação dos dois.





"Eu sofri muitas traições. Hoje, a Valentina sabe; nos últimos dois anos, eu contei pra ela. Ele me traiu com a babá, com amigas que frequentavam a minha casa... então foi uma traição muito barra-pesada. Fui descobrindo que ele tinha um Facebook na época, saía com outras pessoas... traiu muito. Descobri esse caso com a babá nesse meio tempo" , iniciou.

Ela contou que decidiu por um fim na relação e que Marlos Cruz, era bastante ciumento:

"E aí, foi o tapa na cara que me fez tirá-lo de casa. Chegou a uma situação insustentável, de muito ciúmes por parte dele. Normalmente, em relações tóxicas, o homem começa a projetar todos os demônios que carrega. Nossa... sempre fui muito leal e monogâmica. Quando eu decidi tirá-lo de casa, foi por ela. Eu nem pensava nas minhas dores; só pensava que não queria que ela vivesse em um ambiente tão tóxico" , disse.

"E aí, quando ele saiu pela porta, foi... Foi com muita ofensa, muita dor, muito abandono nesse sentido. E eu fui descobrindo tudo aos poucos, nesse meio tempo" , disse ao Podcast Mil Tretas.

Quem é Marlos Cruz?





Marlos Cruz ficou conhecido pelos papéis que interpretou na TV Globo, como em Uga Uga (2000), Cheias de Charme (2012) e Sangue Bom (2013). Na TV Record, participou da novela Rebelde Brasil, em 2012.

Em 2014, integrou o elenco do reality A Fazenda 7. Atualmente, atua como corretor de imóveis de luxo. Aos 47 anos, o ex-ator utiliza suas redes sociais para oferecer mansões de alto padrão no eixo Rio-São Paulo.

No México, o galã chegou a morar por alguns meses e passou a oferecer imóveis milionários em locais paradisíacos como Cancún e Tulum, participando de feiras e congressos importantes do setor imobiliário.