Reprodução Instagram @isabelvlso Isabel Veloso

Isabel Veloso, de 19 anos, teve o perfil oficial desativado do Instagram, plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg. Muitos internautas se questionaram sobre o motivo que teria ocasionado uma medida tão drástica quanto a inativação.

Isabel revelou algo que talvez justificasse a situação inusitada envolvendo a conta dela. Segundo a influenciadora, antes de perder o perfil original, uma pessoa que ela conhece tentou entrar na página.





Nestes casos, como medida de segurança, não é incomum que a plataforma barre o acesso após várias tentativas de login. A mudança de senha e a verificação por duas etapas são algumas das orientações do Instagram para episódios como este.

"Foi identificado um login estranho na minha conta, de uma pessoa que conheço, e independente do que aconteceu, a justiça será feita", acrescentou ela, que costuma compartilhar o tratamento contra o câncer na web.

A influenciadora já tinha acumulado mais de 3,3 milhões de seguidores na antiga conta usada na rede social. Após criar outra página, ela veio a público contar aos fãs que não entendia o motivo de ter perdido o acesso, argumentando que recorreria aos meios legais para conseguir um novo acesso ao antigo perfil.

"Eu não sei o porquê disso, ou o que de fato aconteceu. Vamos entrar judicialmente para conseguir recuperar a minha conta oficial que foi desativada pelo Instagram sem nenhuma explicação", disse ela.

Careca

Recentemente, Isabel anunciou que perderia os fios outra vez. Ela, que ganhou destaque midiático ao mostrar o tratamento contra Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sistema linfático, revelou que a queda dos cabelos será uma consequência da quimioterapia.

Relembre

Isabel Veloso foi diagnosticada com câncer aos 15 anos. Após vários tratamentos, ela se curou em novembro de 2023. No entanto, meses depois, a doença retornou. Em outubro de 2024, ela alegou que o linfoma tinha crescido e que teria se espalhado para outras partes do corpo. Por isso, ela retomou o tratamento.