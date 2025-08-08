Reprodução/redes sociais Eliana comemora 20 anos aos domingos

Eliana completou um ano contratada da TV Globo , em junho deste ano e na última quarta-feira (7), comemorou os 20 anos de estreia nos domingos da TV aberta. Na postagem feita em suas redes, ela fez questão de agradecer a todo o carinho do público e contou que estão chegando novidades por aí.

Para quem não lembra, Eliana fez sua transição de públicos na Record. Desde sua estreia no SBT, em 1991, a apresentadora comandava programas infantis. Migrou para a TV Record, em 1998, com o mesmo objetivo. Em 2005, na emissora da Barra Funda, comandou o Tudo É Possível, que marcou sua migração para o público familiar e aos domingos.





Em seu Instagram, a famosa compartilhou sua alegria de ter estreado há 20 anos aos domingos.

"Hoje, dia 7 de agosto, faz exatamente 20 anos que eu estreava meu primeiro programa aos domingos. E por que eu tô falando isso? Porque eu sou absolutamente grata a tudo que eu vivi até aqui. Primeiro, eu quero dizer que eu tô muito feliz, eu tô muito realizada com tudo que eu tô vivendo" , contou ela.

Eliana também insinuou que voltará aos finais de semana na televisão.

"Eu sei que vocês sentem saudade daquele formato, mas muitas outras coisas vão surgir, e a gente ainda vai ter a oportunidade de se encontrar, com certeza" , contou.

"Quero agradecer por vocês estarem comigo todos esses anos, me acompanhando, vibrando, torcendo e acreditando em cada passo. Continuem comigo, porque tenho uma verdadeira paixão pelos meus fã-clubes e por todos vocês que me acompanham. Muito, muito obrigada. São 20 anos juntos, só aos domingos. Não é incrível isso? E vem mais novidades por aí, tá? Feliz 20 anos pra vocês, porque sem vocês eu não estaria aqui. Vocês sabem disso, né?" , finalizou.

Do Tudo É Possível ao Programa Eliana

Com a briga do SBT e Record pela vice-liderança, a emissora de Edir Macedo fez uma proposta para Gugu Liberato deixar a TV da Anhanguera (1959-2019).

A proposta vingou, Gugu se transferia para a Record, deixando o seu tradicional Domingo Legal. No entanto, Silvio Santos contra-atacou e retirou Eliana da Record e do seu Tudo é Possível, na qual apresentou de 2005 a 2009, na época, foi substituída por Ana Hickmann.

No SBT, estreou em 30 de agosto de 2009 e ficou na emissora de Silvio Santos (1930-2025) até 2024, quando trocou o canal pela TV Globo.