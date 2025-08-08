Juliano Cazarré foi o convidado do Encontro com Patrícia Poeta nesta sexta-feira (8). Pai de seis filhos com Letícia Cazarré, o ator falou sobre as dificuldades de criar uma família numerosa. Segundo ele, não se trata apenas do cansaço físico - outros aspectos exigem ainda mais paciência e dedicação.
O ator destacou a importância de entender a individualidade de cada filho:
"A questão das personalidades, é entender que cada um vai precisar que você personalize o tratamento. Um você pode corrigir de um jeito, o outro já é mais sentido. Acho que o segredo está em ver como cada um pode ser tratado - do jeito que combina com ele - para dar mais resultado" , explicou.
Cazarré também comentou sobre os desafios financeiros de manter uma família grande no Brasil:
"Tem vários tipos de desafio. Ter seis filhos num país como o Brasil, onde tudo é caro, é complicado, principalmente na parte financeira. Hoje em dia, a gente paga quatro mensalidades. E isso porque temos uma condição boa, eu tenho um bom emprego aqui na Globo. Mesmo assim, é pesado esse custo de ter uma família numerosa" , frisou.
Outro ponto levantado por Juliano foi a influência do mundo digital na criação dos filhos. Ele e a esposa impõem regras rígidas quanto ao uso de celular e redes sociais:
"Com esse mundo digitalizado, virtual, a questão é como proteger as crianças de más influências, da internet e tudo mais. O mais velho só ganhou um smartphone aos 15 anos - seguramos até agora pra dar um celular" , contou.
O famoso revelou a Patrícia Poeta que seu filho mais velho só poderá ter acesso às redes sociais quando completar 16 anos. Juliano contou ainda que o jovem tentou burlar as regras e, por esse motivo, ele chegou a tirar o celular do rapaz.
"E rede social, só no ano que vem, com 16. Mesmo assim, ele tentou burlar. Assim que demos o telefone, colocamos vários bloqueios no aparelho. Mas, claro, ele aprendeu com os colegas a como burlar tudo. Um dia, a Letícia até recebeu um pedido de amizade dele no Instagram" , contou, entre risos.
Família Cazarré
Juliano é casado com Letícia Cazarré. Juntos eles possuem seis filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina e Estêvão.