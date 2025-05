Foto: Universal Music / Interscope Records Selena Gomez lançará 'Younger And Hotter Than Me' em vinil





Seguindo a tendência de mercado com os lançamentos no formato vinil, a estrela pop Selena Gomez lançará a faixa Younger And Hotter Than Me , que integra o álbum I Said I Love You First , em um disco compacto de 7 polegadas. As informações são do Vinews .

Younger And Hotter Than Me , produzida por Benny Blanco e FINNEAS - irmão da estrela pop Billie Eilish - nasce como uma balada ao piano que explora temas de amor não correspondido, insegurança e autovalorização.





Lançada em 21 de março deste ano, Younger And Hotter Than Me traz

reflexões sobre um relacionamento passado e a sensação de inadequação ao ver um ex-namorado seguir em frente com alguém mais jovem e atraente. Seu contexto procura expressar vulnerabilidade e desilusão amorosa, com versos como "We’re not getting any younger, but your girlfriends seem to".

Agora, Younger And Hotter Than Me entra em pré-venda no Brasil pela Universal Music, via Interscope Records, através da Umusic Store , braço de e-commerce da gravadora, pelo valor de R$ 169,90(+taxa de entrega).



Esta canção foi destacada pela Billboard como uma das mais marcantes do álbum, associando sua mensagem à pressão da indústria do entretenimento.

A colaboração com Benny Blanco, que era seu noivo na época do lançamento do álbum, adiciona uma camada emocional à produção, tornando a música ainda mais impactante.