Reprodução: Instagram Benny Blanco

O noivado de Selena Gomez e Benny Branco, na madrugada desta quinta-feira (12), pegaram a todos de surpresa! Agora, eles tomam um passo à frente para oficializar a relação, que foi confirmada em dezembro de 2023 pela cantora. Saiba abaixo quem é o compositor .

Nascido no dia 8 de março de 1988, Benjamin Joseph Levin atua como produtor musical de diversos artistas. Um de seus maiores sucessos como solista é a faixa Eastside , que conta com os vocais de Halsey e Khalid .

Por estar por trás de diversos hits, o nome do norte-americano aparece geralmente nos créditos das faixas musicais, seja como compositor ou com os seus toques de produção. Em 2019, ele colaborou com J Balvin e Tainy na faixa I Can't Get Enough. Além dos dois cantores, a amada de Blanco também empresta seus vocais para o hit.

Reprodução: Instagram Benny Blanco e Selena Gomez

Na capa do single, Gomez aparece com o braço agarrado à fantasia que o noivo usa: a de um urso gigante. Em 2020, ele participou da música Lonely , presente no álbum Justice de Justin Bieber . Curiosamente, o artista pop é um dos ex mais famosos da atriz da Disney.

O catálogo do músico é vasto: com toques nos sucessos de Katy Perry na era Teenage Dream e no álbum Animal de Kesha , o produtor se firmou como um dos nomes mais expressivos do cenário pop. Além disso, Benny também participou de maneira ativa de Divine, projeto de Ed Sheeran que tem os sucessos Castle on the Hill e Perfect , fora a canção de maior sucesso do trabalho: o hit Shape of You .

Veja abaixo as fotos do pedido de noivado: