Nathalia Timberg celebram

Nathalia Timberg, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, completou 96 anos sendo aclamada por colegas e amigos. A atriz, que encerrou a temporada do espetáculo "A Mulher da Van" no último dia (3), antecipou as comemorações e celebrou a nova idade em um restaurante próximo ao local da peça.

Sandra Annenberg e o marido, Ernesto Paglia, assistiram ao espetáculo e tietaram a veterana. No Instagram, a jornalista publicou um longo texto em homenagem ao aniversário da atriz, comemorado em 5 de agosto.





“5 de agosto. Hoje, a Dama do Teatro faz 96 anos! Ela começou a trabalhar há 90 anos - sim, aos 6 anos de idade. Foi a primeira apresentadora de um telejornal da Globo, há 60 anos. Casou-se com um jornalista” , iniciou a âncora do Globo Repórter.

“Quantas afinidades! E as maiores delas: ama a cultura brasileira e é apaixonada pelo encontro entre o artista e o público, entre o palco e a plateia. São desses encontros que nasce a arte!” , continuou.

“Parabéns, Nathalia. Obrigada por me inspirar! Como diria Cora Coralina: ‘Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida’” , finalizou.

Caco Ciocler, também amigo da atriz, participou da festa da veterana que agradeceu ao carinho dos amigos. "Eu não sou muito de comemorações desse tipo. Aí me perguntaram como eu ia comemorar este evento e eu disse: ‘Em família’. Muito obrigada, queridos" , disse.

Carreira de Nathalia Timberg

Com mais de sete décadas no teatro cinema e televisão, Nathalia Timberg é graduada pela Escola de Belas Artes na Universidade Federal do Rio de Janeiro, iniciou sua carreira nos palcos na década de 1950, participando de várias montagens teatrais.

No teatro, fez grande sucesso em peças como Senhora dos Afogados, A Cerimônia do Adeus, A Graça da Vida e O Pagador de Promessas. Na televisão, fez inúmeros papéis icônicos como O Direito de Nascer, Celebridade, Força de um Desejo e Amor à Vida, além de outros sucessos.