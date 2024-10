Foto: Reprodução/Youtube Nathalia Timberg no Prêmio Bibi Ferreira 2024

Nathalia Timberg se emocionou após ter sido a grande homenageada do Prêmio Bibi Ferreir a . A atriz, de 95 anos, recebeu o tributo durante a 11ª edição do evento, que revelou seus ganhadores na última quarta-feira (30).



A artista recebeu a condecoração das mãos de Caco Ciocler durante a cerimônia. Visivelmente emocionada, ela subiu ao palco em uma cadeira de rodas e falou sobre sua trajetória no tablado. “Não é justo. Os lugares estão trocados eu deveria estar aí e vocês aqui. De repente, me encontro no teatro, que é um dos templos em que eu entro na minha vida.”

“O teatro é a minha casa e o meu templo. É engraçado, qualquer teatro que eu eu entro, a primeira coisa que eu faço, que eu sinto vontade de fazer é passar a mão nesse palco, que eu peço licença de habitar por algum tempo, algum momento”, acrescentou ela.

Nathália, então, é interrompida com uma salva de palmas. Comovida pela homenagem, a atriz segue dizendo. "Esse momento que é me dado de entrar e estar no palco e dividir com vocês essa coisa extraordinária que é [...]", celebrou a veterana.

"Aliás, a emoção é a grade escola do teatro e está por trás de tudo que ele vem nos ensinando, convocando e nos trazendo à nossa obrigação de nos manter vivos hoje”, reconheceu.





Ao final, Nathália Timberg ressaltou a importância dos profissionais do teatro: “Aos colegas, dos amigos, dos meus mestres, meus diretores, de todos que compartilham comigo esse privilégio incrível de estarmos aqui com o teat. Que cada um de nós que tenta sustentar esse bastão, espero continuar enquanto tenho alento para continuar a trazer para vocês”, finaliza.

Assista ao discurso da artista: