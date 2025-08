Reproduçao TV Globo Gretchen e Luana Piovani

Gretchen, de 66 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (5) para criticar o posicionamento de Luana Piovani, de 48, sobre homens. A cantora ainda alegou que a atriz fala coisas "absurdas" e que estava se contendo para não rebatê-la publicamente.

Tudo começou quando Piovani fez várias críticas ao público masculino. "Homem não se apaixona por ninguém. Homem viu um buraco, enfia o p*u, quer f#d@r. Que ingenuidade é essa? Tony Ramos? É o único cara [que se apaixona]. Não tenho nenhuma [expectativa]. Eu sou absolutamente obcecada pelo produto, só de pensar, me vem água na boca, eu realmente gosto, mas que raça ruim", disse, durante participação no videocast DR: Discutindo Relações.





A declaração dividiu opiniões e causou descontentamento em algumas pessoas, como Gretchen. A rainha do rebolado decidiu vir a público se posicionar contra Luana.

"Quero falar para vocês de uma notícia que vi de uma atriz falando que homem todos não se apaixonam, que eles só veem aquele negócio — eu não tenho coragem nem de falar a palavra que ela falou. Gente, só se ela tiver falando dos homens que ela conhece, porque ela está generalizando uma coisa que não é verdade", começou.

"São tantas coisas absurdas que ela fala, mas tantas coisas absurdas. Eu tenho me contido, não ia retrucar, mas ao falar desse jeito, ela está atingindo meu marido e meus quatro filhos. Não, meu amor, não é verdade. Se você tem experiências péssimas, isso é um problema seu. Agora, não generalize todos os homens do mundo, porque eu garanto cinco pelo menos. Cinco já é um bom número, você não acha?", acrescentou.

Em seguida, a ex-participante dos realities "A Fazenda" e "Power Couple" pontuou que, por ter se casado várias vezes, tem propriedade para falar do assunto. Ela ainda alegou que o atual marido, Esdras de Souza, bem como os quatro filhos, Thammy Miranda, Décio Nascimento Jr., Sérgio Aversani e Gabriel Miranda, são "homens maravilhosos".

"Se tem alguém que pode falar, sou eu, porque eu me relacionei com várias pessoas diferentes e sei que existe, sim, o sentimento de amor. Pode não ser a pessoa que você esperou, pode não ser a pessoa que você idealizou, mas são homens do bem. Gente, eu tenho que defender meus quatro filhos", destacou.

"São casados, respeitam as mulheres e são bons pais. Eu não sei do que essa senhora está falando. Eu não sei que homens são esses que ela conheceu que só pensa nisso. O caso é que tem mulheres que não tem condição de viver num relacionamento, porque ela não quer ceder em nenhum minuto e relacionamento é ceder. Tanto um lado como o outro, tem que ceder", pontuou.

Tréplica?

Nas redes sociais, os internautas aguardam a resposta de Luana Piovani. A artista é conhecida pelas polêmicas e discussões que trava com celebridades em plataformas de interação virtual. Neymar Jr., Pedro Scooby, Zé Felipe, Virginia, Wanessa Camargo e Carolina Dieckmmann foram alguns famosos com os quais ela se desentendeu.