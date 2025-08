Reprodução Luana Piovani debocha de Gretchen após críticas sobre homens

Luana Piovani debochou das críticas feitas por Gretchen, que a acusou de generalizar homens em declaração polêmica. O comentário irônico da atriz foi publicado nesta quarta-feira (6), um dia após a cantora se manifestar sobre o assunto nas redes sociais.

Nos comentários de uma postagem sobre problemas com uma companhia aérea, seguidores cobraram resposta de Luana sobre a fala da Rainha do Rebolado. Um fã perguntou: “ Mana, a lapada na Gretchen vem quando? ”. A atriz respondeu em tom de provocação: “ Ué, já não está na cara que a lapada já veio?!!! Só pode ter sido isso ”.

Gretchen rebateu fala sobre homens

O desentendimento começou após Luana afirmar no programa DR: Discutindo Relações que “ homem não se apaixona por ninguém ” e que eles “ só pensam em sexo ”.

Gretchen respondeu em vídeos publicados no Instagram. Sem citar o nome da atriz, disse: “ Quero falar para vocês de uma notícia que vi de uma atriz falando que homem todos não se apaixonam, que eles só veem aquele negócio — eu não tenho coragem nem de falar a palavra que ela falou. Gente, só se ela tiver falando dos homens que ela conhece, porque ela está generalizando uma coisa que não é verdade ”.

A cantora destacou que existem homens que amam de verdade e sofrem com separações. “ Nós sabemos superar uma traição, uma separação, um divórcio, eles não sabem. Quando eles amam de verdade e acontece alguma coisa, eles não sabem superar. Aí vem essa senhora generalizando ”, afirmou.

Gretchen ainda chamou algumas mulheres de " insuportáveis "

Ainda nos vídeos, Gretchen criticou mulheres que, segundo ela, não sabem ceder em um relacionamento. “ Eu acredito que existem mulheres que são tão insuportáveis, que não tem homem que aguente ficar do lado delas. O meu marido é um homem apaixonado desde o primeiro dia. Ele é gentil, ele me dá flores, ele toca para mim, ele abre a porta do carro, ele é fiel ”, disse.

A cantora desafiou outras mulheres a testarem a fidelidade do marido, o saxofonista Esdras de Souza . “ Eu desafio qualquer mulher a chegar perto dele quando eu não estiver perto e dar uma cantada nele. Vocês vão ver que existem, sim, homens legais ”, declarou.

Gretchen também afirmou que criou filhos para serem respeitosos e bons pais. “S ão casados, respeitam as mulheres e são bons pais. Eu não sei do que essa senhora está falando. Eu não sei que homens são esses que ela conheceu que só pensa nisso ”, completou.