Reprodução/Instagram Nora de Ratinho fala sobre desafios de criar filho com hidrocefalia

Bruna Massa, esposa de Gabriel Massa e nora do apresentador Ratinho, usou as redes sociais para compartilhar um relato emocionante sobre a maternidade atípica. Mãe de Noah, de sete anos, que nasceu com hidrocefalia, e de Davi, de dois, ela abordou as complexidades de cuidar de uma criança com necessidades especiais enquanto busca equilíbrio emocional.

Em uma publicação no Instagram, Bruna escreveu: "Escolha o seu difícil. Na maternidade atípica, não existe caminho fácil. Existe o difícil de se entregar por inteiro e esquecer de si mesma… E o difícil de cuidar de si sem se sentir culpada."





Ela continuou: "Existe o difícil de controlar tudo e se esgotar… E o difícil de aceitar que não se tem controle sobre tudo. Existe o difícil de fingir que está tudo bem… E o difícil de olhar para as próprias feridas e pedir ajuda."

A psicóloga destacou que a jornada não se trata de romantizar a situação, mas de fazer escolhas conscientes.

"Ambos são difíceis. Mas um te adoece. O outro te fortalece. Não é sobre romantizar. É sobre escolher com consciência. Escolher o seu difícil é um ato de coragem."

Ela ainda reforçou a importância do autocuidado: "Para sustentar o cuidado com o seu filho, você precisa aprender a se sustentar também."





Ratinho, avô de Noah, não deixou de demonstrar apoio, comentando na publicação: "Meu neto querido."

Seguidores também enviaram mensagens de carinho, como "Mamãe especial para um filho especial" e "Deus abençoe grandemente sua vida e sua família."

A história de Noah

Noah, neto de Ratinho, nasceu com hidrocefalia, uma condição neurológica caracterizada pelo acúmulo excessivo de líquido no cérebro.

Em uma entrevista anterior, o apresentador havia falado sobre o diagnóstico: "Ele é nosso anjinho, tem que cuidar dele. Temos que viver com as limitações que ele tem, mas com o mesmo amor."

Bruna, que também é psicóloga clínica, tem usado sua experiência pessoal para abordar temas como saúde mental e resiliência, inspirando outras mães que enfrentam desafios semelhantes.

"A maternidade atípica exige muito — mas ela também pode revelar uma força que você nem sabia que tinha" , finalizou.