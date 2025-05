Reprodução Ex de Esdras acusa Gretchen de ameaça após atrito com filhas

Márcia Giselle, ex-mulher do saxofonista Esdras de Souza , acusou a cantora Gretchen de enviar ameaças após afirmar que ela afastou o músico das duas filhas. O caso veio à tona neste domingo (25), após prints de uma conversa divulgada por Márcia nas redes sociais. A influenciadora chamou a atitude de " covarde " e declarou que está disposta a se defender judicialmente.

Segundo Márcia, a ameaça foi enviada por Gretchen ao marido de uma das filhas. A influenciadora disse ainda que a cantora prometeu levá-la à Justiça.

“ Estou aqui à disposição da Justiça com todas as provas. Vou provar cada palavra ”, declarou.

Gretchen teria citado a filha de Márcia na conversa.

“ Falou que a minha filha era desequilibrada e outras coisas mais. Estou aqui aguardando a intimação ”, contou, ao compartilhar um trecho da mensagem. Segundo a influenciadora, “ foram muitas barbaridades ”.

Em outro trecho do desabafo, Márcia rebateu a acusação de que estaria buscando fama.

" Ela falou que eu queria palco, que o meu objetivo ao falar a verdade e quem ela e o meu marido são realmente foi porque eu queria entrar na Fazenda ", ironizou. " Só achei uma atitude bem covarde ."

Influenciadora relata afastamento de Esdras das filhas

A relação conturbada entre as famílias ganhou mais visibilidade durante o confinamento de Gretchen e Esdras no reality Power Couple. Na época, Márcia se uniu a Jenny Miranda, filha adotiva da cantora, para expor o que chamaram de manipulação familiar.

Márcia relatou que o saxofonista sempre foi próximo das filhas, mas que tudo mudou após o início do relacionamento com Gretchen. “ Ele era louco nas filhas, e agora não quer nem saber ”, disse. Segundo ela, nem o nascimento da neta ou o falecimento da própria mãe sensibilizaram Esdras.

Em vídeo publicado nas redes, Márcia acusou a cantora de causar conflitos entre ela e as filhas.

" Ela fez minhas filhas brigarem comigo, fiquei afastada delas por um tempo. Mas Deus é tão bom que hoje está tudo bem ", afirmou.

A ex de Esdras também recordou o início da relação com Gretchen.

“ No começo, ela chegou até a me convidar para almoçar com ela. Depois começou o inferno .”

Ela afirma que, ao longo do tempo, percebeu manipulações semelhantes às que Gretchen teria feito com Jenny Miranda.

“ Ela mente muito em cima das pessoas e põe todos como errados e ela como certa, só porque ela tem um nome que ela mesma se vangloria disso! ”, disse Márcia. A cantora não se pronunciou até o momento.