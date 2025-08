Reprodução: TV Globo Fábio Assunção fala sobre abuso que sofreu na infância

O ator Fábio Assunção falou, pela primeira vez, sobre um episódio de assédio que passou em sua infância. A fala foi mostrada neste domingo (3), no Fantástico , no quadro 'Pode Perguntar' - que reúne jovens do espectro autista para um bate-papo com grandes nomes da mídia.

“Eu tive um vizinho quando era garoto, quando eu tinha uns oito, nove anos, que ele me chamou para ir para o apartamento dele em Santos. Eu entrei, ele começou a me mostrar um monte de revista. Daqui a pouco ele colocou a mão em mim, ele pegou e botou a mão e eu saí correndo” , disse.





O desabafo aconteceu após uma pergunta feita por Josi, uma das entrevistadoras no bate-papo:

“As atrizes, artistas são muito questionadas sobre a questão do assédio, e aí nos últimos anos a gente tem visto uma onda de denúncias de homens que passaram por situações parecidas. Você já viu alguma situação parecida?” , indagou a mulher.

Fábio frisou que a sua reação não foi contar nada para a família.

“Eu não sabia formular que era um assédio, mas eu contei para minha irmã. A minha irmã falou: ‘Imagina’. Contei para minha mãe: ‘Imagina, o nosso vizinho de muitos anos’. Então eu fiquei meio assim” , contou o ator.

O famoso conta que não acredita que a experiência dele possa ser comparada aos tipos de violência e atentados contra as mulheres.

“Eu nunca falei sobre isso porque eu também não acho que dê para comparar os assédios que um homem tem, os assédios que uma mulher tem" , disse.

O artista contou que já passou momentos de tensão em sua carreira, principalmente, enquanto estava no ar na novela Negócio da China.

“Chegou um momento que eu acho que entrei em um colapso. Então, nesse momento, eu fiz uma novela chamada Negócio da China que eu precisei sair, e esse foi o momento mais difícil da minha carreira", contou. "Foi fazer uma escolha de sair de uma novela, mesmo sabendo a exposição que eu ia ter em relação a isso. Mas eu saí para me cuidar, para me tratar, para botar minha vida em ordem”.