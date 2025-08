Reprodução/Divulgação Mauricio Silveira

Morreu neste sábado (2), aos 48 anos, o ator Mauricio Silveira. O artista estava em coma induzido no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O falecimento foi confirmado pela família neste domingo (3).

Por meio de uma publicação feita no Instagram, os familiares se pronunciaram em relação ao óbito do intérprete, bem como sobre o sepultamento: "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Mauricio da Silveira Ferreira".





Em seguida, informações referentes ao velório foram explicadas. A cerimônia fúnebre começará a partir das 9h deste domingo (3). A previsão é que o velório termine ainda hoje, às 11h.

A família finalizou o anúncio do falecimento com uma frase dedicada ao célebre ator, conhecido pela trajetória em folhetins audiovisuais nacionais. "Às vezes, um simples sorriso ilumina tudo. Existem almas que brilham", diz a mensagem.

Saiba mais

A causa da morte não foi informada, mas o artista enfrentava complicações de uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. Os fãs e parentes, inclusive, estavam se reunindo virtualmente para uma corrente de orações em prol da melhora dele.

Currículo

Maurício Silveira ganhou destaque nacional ao compor o elenco de tramas marcantes da teledramaturgia brasileira, tanto na Rede Globo, quanto na Record TV. "Insensato Coração", "Cobras e Lagartos", "Balacobaco" e "Reis" são algumas das produções nas quais atuou.

Além da trajetória nas artes cênicas, Mauricio se destacou pela carreira de escritor e diretor. Ele esteve à frente de projetos como "Interseção", "Eu Matei Nelson Rodrigues" e "Pasolini no Deserto da Alma". Ele ainda era CEO da oficina de teatro e audiovisual MS Produções.