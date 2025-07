Reprodução Multishow/ Globoplay Fabio Assunção no "Lady Night"

Fabio Assunção, de 53 anos, esteve no "Surubaum", atração apresentada por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube. Na última terça-feira (1), o veterano fez uma revelação íntima sobre a primeira relação.



"A minha primeira vez não posso contar, porque não foi muito bonito. Foi em um clube, estava em um quarto com uma galera, de 13 e 14 anos. Fui para o banheiro , não acho tranquilo, porque a galera ficou no quarto, ficou uma coisa", recorda.

A relação sexual teria ocorrido de uma forma tão distinta que Fabio tem receio em classificar o episódio como a primeira vez que praticou sexo. "Ficou uma situação ruim para ela. Foi uma situação delicada, que não considero a primeira vez de fato", admite.





Ao longo do programa, ele ainda foi questionado sobre os requisitos de uma parceira ideal e entregou o que busca na mulher com quem quer se relacionar. "Alguém que deixe ir. Que não fique retendo as coisas, sentindo, a questão do ressentimento é muito ruim", pontua.

"A questão do ressentimento é muito ruim. Hoje, tenho muita intolerância a isso, a DR, discutir por um negócio. Deixa a coisa passar, seja maleáveTem que gostar de conversar, eu acho isso. Quando você gosta, tem uma curiosidade no outro. Casal que não conversa, não tem como", completa.

Vilão

Na última sexta-feira (27), Fabio Assunção se despediu de Juliano Alencar. O vilão foi responsável por armar vária falcatruas contra B eatriz (Duda Santos) em "Garota do Momento", narrativa das seis que foi substituída por "Êta Mundo Melhor".