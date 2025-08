Reprodução Instagram @dedesecco Deborah Secco e Maria Flor

Deborah Secco, de 45 anos, resolveu curtir as férias de julho bem perto de Maria Flor, de 9, filha única dela. A nova apresentadora usou as redes sociais na última quinta-feira (31) para abrir um álbum de fotos ao lado da criança, com quem viajou por destinos como Fernando de Noronha, São Paulo e Fortaleza.

“Julho é sempre especial, mas esse… Obrigada, meu Deus. Teve muita Maria: em SP, em Noronha, em Fortaleza, teve amor, teve trabalho! Tiveram amigos, família, natureza, e muitos momentos inesquecíveis que não couberam no dump. Obrigada por tanto”, escreveu.

Os cliques foram publicados no Instagram, plataforma de interação virtual na qual a atriz soma mais de 26 milhões de seguidores. Nos comentários da postagem, os fãs rasgaram elogios para a sequência de fotos entre mãe e filha.

"Lindas", opinou um usuário da rede de Mark Zuckerberg. "É tão bom ver vocês assim juntinhas", declarou um segundo. "Amor que não se mede", pontuou uma terceira. "Perfeitas", prosseguiu um quarto. "Simplesmente as mais belas", disse ainda uma quinta.

Maria Flor é fruto da relação entre Deborah Secco e Hugo Moura. O ex-casal anunciou a separação em abril 2024. Na época, a artista estava no ar como a protagonista Lara, do remake de "Elas por Elas", exibido na faixa das seis da Rede Globo.

Agora, Deborah está namorando Dudu Borges. Os dois oficializaram o relacionamento em abril deste ano. Secco já disse publicamente que o atual namorado é "discreto" e por isso opta por não expor detalhes do romance.

Novo trabalho



Após décadas vista nas telinhas como atriz, Deborah assume uma nova responsabilidade: a de apresentadora. Ela está à frente da primeira temporada do "Terceira Metade", reality do Globoplay sobre casais não monogâmicos.