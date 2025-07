Reprodução: GNT Deborah Secco participa do GNT





Deborah Secco participou do Saia Justa da última quarta-feira (16/7), no GNT, que abordou temas como poligamia nos relacionamentos amorosos. Apesar de atualmente viver um relacionamento monogâmico com o produtor musical Dudu Borges, a atriz afirmou não acreditar na monogamia, pois, segundo ela, foi traída em todas as relações baseadas nesse modelo.

Durante o programa, as apresentadoras Eliana, Juliette, Bela Gil e Erika Januza também debatiam o tema “Ciúmes em relacionamentos abertos”, e Deborah ressaltou que toda relação precisa ser sustentada por uma confiança sólida e mútua.

“Hoje eu vivo uma relação monogâmica por escolha, e meus combinados são refeitos diariamente. Mas me pergunto todos os dias: ‘Eu acredito, de fato, no formato da monogamia?’ Não acredito” , declarou.

Para a atriz, o modelo de relacionamento considerado mais “usual” não funciona para ela, e explicou o motivo: “Fui traída em todas as minhas relações”.

Ela também exemplifica que tem a liberdade intrínseca à sua vida:

"É muito meu caso. Eu tenho o pensamento de liberdade, mas eu não consigo estar com muitas pessoas. Eu gosto de me apaixonar, de me relacionar" , disse.





A apresentadora Bela Gil, também falou sobre o assunto:

"A decisão de você é ficar ou não com outra pessoa vai ser uma decisão em primeira pessoa: 'Eu não quero estar com mais ninguém para além de você'. Essa decisão é minha. Ou: 'Olha, achei alguém interessante. Preciso conversar com você porque tá rolando um negócio'" , definiu a chef de cozinha.

Bela ainda diz que, os relacionamentos abertos precisam de uma certa "manutenção":

"As pessoas têm uma impressão de que a diferença entre não-monogamia e monogamia é a quantidade de parceiros. Não necessariamente. Porque você pode ser não monogâmica, ter essas ideias, imbuídas em você e ficar com um parceiro só" , explicou.

Deborah e Dudu Borges assumiram o relacionamento em março deste ano, cerca de 11 meses após o término do casamento dela com o ator Hugo Moura. No antigo relacionamento, a atriz vivia um “relacionamento aberto”, em que ambos tinham liberdade para se envolver com outras pessoas.

Após a atração ir ao ar no canal GNT, o Saia Justa se tornou um dos assuntos mais comentados do Brasil.