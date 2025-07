Reprodução Instagram @neuronha - Fotógrafo Iaponã Deborah Secco

Após curtir Fernando de Noronha com passeios de lancha e mergulhos na praia, Deborah Secco usou as redes sociais na última terça-feira (15) para se despedir do arquipélago pernambucano. A atriz de 45 anos fez um ensaio com o fotógrafo Iaponã, o Neuronha.



"Sessão do pôr do sol com Deborah Secco. A luz do pôr do sol é especial, mas é depois do pôr do sol que a mágica acontece; as cores se transformam em tons vibrantes de laranja, criando um cenário de sonho na Praia da Conceição", começou o fotógrafo.

"A modelo dispensa comentários. Cada clique é uma obra-prima", completou. Deborah reagiu aos registros e elogiou o profissional: "Foi incrível! Obrigada pelas fotos".

Na ocasião, Secco apostou em uma peça de banho fio-dental vermelha para renovar o bronzeado. Ela aproveitava o pôr do sol da região paradisíaca, que já virou destino recorrente entre os famosos da classe artística.

Nos comentários do álbum de fotos, os fãs rasgaram elogios a ela. "Que musa", apontou uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Ela é maravilhosa", acrescentou um segundo. "Deusa", disse um terceiro. "Um monumento", finalizou ainda uma quarta.

Fora da Globo

Após décadas em folhetins de sucesso na teledramaturgia da líder em audiência, Deborah encerrou o contrato de exclusividade com o canal. O último papel fixo da artista foi em abril de 2024, quando interpretou uma das protagonistas de "Elas por Elas".