Deborah Secco, de 45 anos, participou do programa De Frente com a Blogueirinha , da Dia TV. A atriz falou sobre diversos temas, inclusive, confessou que nunca se sentiu bonita e que sofreu por não se achar sexy.

A famosa contou que as pessoas criaram uma persona sobre ela e que não se sentia um mulherão:

"Meu irmão fala que eu sou a mentira mais bem vendida do Brasil, ele fala: 'uma magrela não tem nada de corpão, não é sexy'. Eu acho que as pessoas criaram uma persona da Deborah Secco na cabeça delas que é um mulherão, eu sou pequenininha, magrinha" , disse.





Deborah também confidenciou que só há pouco tempo passou a se sentir bonita de verdade:

"Tem dois anos que me sinto bonita, é verdade. Eu deixava de ir à praia por causa disso, a foto da revista retocada e eu pessoalmente sou toda ruim. Na TV tinha uma luz bonita, praia meio-dia... E aí você quer uma perfeição que venderam pra você, mas não é" , contou em entrevista.

A artista contou que se sentiu desconfortável ao posar na Playboy e contou que isso a faz mudar profissionalmente e confiar mais em eu trabalho:

"Na época em que eu fiz a Playboy, era chique posar. Todas as mulheres que eu admirava posavam para a revista, era um lugar de desejo. Mas também era um lugar desconfortável. Acho que, com o tempo, fui me soltando, perdendo a inibição e entendendo que eu precisava dessa disponibilidade física, tanto para mim quanto para a minha profissão, depois da Playboy" , frisou.

Por fim, Deborah Secco contou que não acha que é uma celebridade e que gosta dos desafios do dia a dia e conta que leva sempre uma rotina muito simples, com os afazeres de casa e cuidados com a filha:

"Não me considero uma celebridade. Tem vezes que, quando me veem em alguma foto, eu até penso: 'Ah, eu sou famosa mesmo, hein?'. Às vezes eu esqueço, porque minha vida é muito normal, acordo, levo minha filha para a escola, vou pro trabalho, resolvo problemas. Eu gosto de não me colocar nesse lugar de 'celebridade'" , finalizou.