João Pedro Lima/Portal iG Ivete Sangalo se emociona ao se despedir de Preta Gil no RJ

Na manhã desta sexta-feira (25), o Theatro Municipal do Rio de Janeiro se transformou em palco de despedida para Preta Gil, que morreu aos 50 anos no último domingo (20), em Nova York, após enfrentar complicações decorrentes de um câncer no intestino. Entre as centenas de fãs, amigos e familiares que prestaram suas últimas homenagens, Ivete Sangalo se destacou pela emoção ao chegar acompanhada do marido, Daniel Cady.





A cantora baiana, amiga próxima de Preta há mais de duas décadas, chegou visivelmente abalada. Ao se aproximar do caixão, Ivete não conteve o choro e precisou ser amparada por Cady. O reencontro com amigos em comum, como Regina Casé, também foi marcado por abraços e lembranças carregadas de afeto.





O velório, aberto ao público entre 9h e 13h, r euniu nomes importantes da música e do entretenimento nacional. Em um dos salões do teatro, familiares e amigos tiveram acesso a um espaço reservado, onde um telão de LED exibia imagens de Preta Gil em diferentes fases da vida, da infância à consagração como símbolo de resistência e amor-próprio.

Uma amizade marcada por afeto, apoio e generosidade

A forte amizade entre Ivete e Preta sempre foi pública. Em 2012, durante participação no programa "TV Xuxa", Preta revelou que Ivete chegou a ajudá-la financeiramente em um momento delicado, inclusive pagando por um ano a escola do filho, Francisco Gil. Também contou que, em outra ocasião, a amiga equipou sua casa com móveis e eletrodomésticos.

“Ela não permitia que eu passasse necessidade em silêncio”, disse Preta na época.

Próximos passos

Após o velório, o corpo da artista será levado ao Crematório e Cemitério da Penitência, na Zona Portuária do Rio, para uma cerimônia reservada à família e amigos mais próximos. O trajeto até o local seguirá o mesmo caminho dos megablocos de carnaval da cidade — percurso que passa a se chamar oficialmente "Circuito Preta Gil", em homenagem à cantora.

O Portal iG está presente no local para acompanhar de perto toda a movimentação e registrar os momentos de despedida prestados por familiares, amigos e fãs. Em um clima de comoção e saudade, nossa equipe está atenta a cada detalhe para levar ao público as informações em tempo real sobre as últimas homenagens e a repercussão da perda que mobiliza tantas pessoas.

Personalidade marcante

Preta Gil deixa um legado que ultrapassa os limites da música. Ao longo da vida, usou sua voz para combater o racismo, defender os direitos das mulheres e da comunidade LGBTQIA+, e promover a autoaceitação. Sua despedida no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha reforça o simbolismo da sua trajetória.

A cantora foi diagnosticada com câncer colorretal em 2023. Após uma remissão inicial, a doença retornou de forma agressiva, com metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Na tentativa de conter o avanço do câncer, Preta viajou aos Estados Unidos para um tratamento experimental, onde acabou falecendo.

Ela deixa o filho Francisco, de 30 anos, e a neta Sol de Maria, de nove. A despedida, embora marcada pela dor, foi também uma celebração da vida e do legado de uma mulher que fez da arte e da coragem seus maiores instrumentos de transformação.