Reprodução/redes sociais Bela Gil responde padre após deboche com os orixás

A chef de cozinha Bela Gil reagiu indignada em relação às declarações do padre Danilo César, que debochou da fé de Preta Gil (1974-2025) e questionou de forma pública os orixás da cantora. A apresentadora, irmã de Preta, utilizou suas redes sociais para rebater o sacerdote católico.

"É cada absurdo que a gente precisa ouvir… Seu padre desrespeitoso!" , disse ela.





Um vídeo do padre circula nas redes sociais na qual o mostra numa missa, no último domingo (27). O religioso da Paróquia Areial, na Paraíba, criticou as religião de matriz africana, além de fazer ataques ao Candomblé.

Ele ironizou uma oração feita pelo pai de Preta, Gilberto Gil, no velório da cantora, em homenagem aos orixás. "Cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?" , disse ele no púlpito da igreja.

O padre ainda desejou que "o diabo levasse" os cristãos que buscassem "coisas ocultas". "No dia seguinte, quando acordar com calor no inferno, você não sabe o que vai fazer" , disse ele.

Após toda a repercussão, o vídeo foi apagado do canal da paróquia no YouTube, além do perfil pessoal do padre ser desativado no Instagram.

A Diocese de Campina Grande, Paraíba, divulgou uma nota oficial na quarta (30), após a repercussão das declarações de Danilo César. A igreja frisou que tem princípios institucionais que não martirizam outras religiões. Confira o comunicado na íntegra:

"A Diocese de Campina Grande, representada por seu Bispo Dom Dulcênio Fontes de Matos, informa que tomou conhecimento da pregação feita pelo Padre Danilo César, na Paróquia de São José, em Areial (PB), no último Domingo, 27 de julho, bem como da repercussão nas redes sociais e na imprensa.

O sacerdote, através da assessoria jurídica, vai prestar todos os esclarecimentos necessários aos órgãos competentes.

A Diocese reitera seu compromisso com os direitos constitucionais da liberdade de crença e de culto, da igualdade e não discriminação religiosa, do direito à honra e à imagem dos mortos e do princípio da dignidade da pessoa humana.

A Igreja Diocesana de Campina Grande reitera seu papel na sociedade, conforme o ordenamento jurídico brasileiro, cumprindo sua missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo".