Reprodução/Instagram A influenciadora contou que sonhou que estava grávida

A campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette , foi confirmada como nova apresentadora do programa Saia Justa , do canal GNT. A estreia acontece em 14 de maio, ao lado de Eliana, Erika Januza, Bela Gil e Tati Machado. O programa é o retorno da influencer à programação da Globo.

A artista assume uma das cadeiras do tradicional talk show feminino, que debate temas sociais, culturais e comportamentais sob a perspectiva de diferentes mulheres.

"Pode avisar que eu voltei para a Globo! Com o coração transbordando de alegria, compartilho esse novo capítulo da minha trajetória, e saber que vocês sempre estiveram comigo torna tudo ainda mais especial", afirmou a paraibana nas redes sociais.



Participação gera repercussão nas redes sociais

A chegada de Juliette ao Saia Justa dividiu opiniões nas redes sociais. Fãs celebraram o anúncio como mais um passo na carreira da paraibana. Outros internautas questionaram a escolha, citando a experiência da nova integrante em televisão.

Juliette comentou sobre o desafio. "Agora sou a mais nova integrante do sofá do Saia Justa, que vocês vão poder acompanhar pelo @gnt e @globoplay , e agenciada pela @viu.globo. Meu povo, vejo vocês no sofá ❤️".