A apresentadora Camila Fremder revelou em vídeo no TikTok que participou de um podcast por engano. A escritora afirmou que acreditava ter sido convidada para o Vênus Podcast, produzido pelo Flow e apresentado por Yasmin Ali Yassine, mas acabou gravando o Vênus Day Talk, comandado pela coach Renata de Paula.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a última live do Vênus Podcast, em que a host do programa explicou a situação. Segundo Yasmin, outras famosas já compareceram no podcast de Renata, como Ana Hickmann e Zilu Camargo, para falar sobre a mulher madura.





No relato, Camila explicou que a confusão começou quando recebeu o convite de sua assessoria, sem citar os nomes do podcast. “ Um belo dia, a minha assessoria manda um WhatsApp falando: 'Camila, você foi chamada para o podcast tal, tal e tal'. Naquele meio de nomes, tinha um nome de um podcast grande. Eu falei: 'Marca esse aqui da fulana' ”, contou.

Ao chegar ao local, a apresentadora percebeu que algo estava fora do esperado. “ Cheguei no dia da gravação, achei o estúdio diferente, mas pensei: 'Faz um tempo que eu não assisto, vai ver, eles mudaram o cenário' ”, disse. Segundo Camila, a confusão aumentou quando a entrevistadora entrou na sala.

Ela relatou que, ao ver o ambiente, tentou identificar pistas. “ Tinha uma placa com o nome do podcast que eu conheço, tinha uma caneca com o nome do podcast que eu conheço, tinha uma caneta com o nome do podcast que eu conheço, daí nisso eu vi um caderno que tinha o nome do podcast que eu conheço e embaixo tinha algo do tipo 'uma conversa da mulher madura'. Aí que eu: cara, eu não tô aonde eu acho que eu tô ”, lembrou.

Camila disse que seguiu com a gravação. “ Foi nesse momento que eu entendi que não sabia onde estava. Mas fui bem tratada no lugar, todo mundo foi super educado ”, afirmou.

A apresentadora ressaltou que não deseja que a situação vire alvo de ataques. “ Não é o caso da gente ir lá e reclamar e jogar hate. Eu acho que não é uma boa ideia, né, ter o mesmo nome de um ou outro podcast assim, talvez seja legal mudar, né? ”, sugeriu.

Por fim, Camila disse que decidiu contar a história para esclarecer o ocorrido. “ Estou falando isso só para não virar uma coisa que a gente jogue hate. Essa não é minha intenção. A minha intenção é explicar o que aconteceu e que enganos acontecem. Todo mundo tá sujeito a isso ”, concluiu.





Outras enganadas?

Após o relato de Camila, a internet sugeriu que outras famosas teriam sofrido com o mesmo engano que Camila pelo podcast de Renata. Dentre os nomes citados, está o da apresentadora Ana Hickmann, que foi convidada do Vênus Day Talks há cerca de quatro meses.

A Ana Hickmann teria sido outra pessoa que supostamente teria caído na história do Vênus da Shoope pic.twitter.com/h8gwIVUcPr — Cansei de ser nerd (@Fabulosonerd) July 30, 2025





Entretanto, ao iG Gente , a assessoria da apresentadora confirmou que Ana Hickmann tinha ciência sobre o podcast que estava indo e que "não houve confusão".