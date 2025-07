Reprodução X, antigo Twitter / Globoplay William Bonner

William Bonner, de 61 anos de idade, surpreendeu o público ao revelar um episódio inusitado durante um dia de trabalho na redação do "Jornal Nacional", principal jornalístico da TV Globo, apresentado por ele no horário nobre do canal.

Durante participação no videocast do Fantástico, "O Futuro Já Começou", comandado por Renata Capucci, ele detalhou uma situação na qual vídeos eróticos eram transmitidos em um dos monitores. Berros e gritarias começaram e um medo foi instaurado, já que todos pensavam que isso estava sendo transmitido também para o público de casa.





"Era uma coisa completamente fora do normal e a primeira coisa que você pensa com gritaria em um estúdio é fogo. Mas não tinha fogo e não tinha fumaça. Depois, pensei que fosse um rato, que tinha um rato na redação. E uma colega, Angela Garambone, que era a editora do Jornal Nacional, viu a minha expressão perdida e apontou para um móvel que tinha televisões que mostravam a concorrência e uma tela tinha a Globo RJ e outra a Globo de rede, a nacional", iniciou.

"Olhei no monitor em que se lia 'Rede' e não estava legal. Tinham pessoas fazendo sexo, mas fazendo sexo muito explícito. E eram muitas pessoas, fazendo muito sexo, muito explícito, no monitor de Rede. A minha reação... Fico arrepiado só de lembrar. Foi de absoluto pânico. Porque, na minha cabeça, pensei: 'Tenho três filhos e vão fechar Globo'. Acabou a concessão da Globo. A Globo está transmitindo o sexo explícito às 15 horas", acrescentou.

Caos generalizado

Preocupado com o caso e amedrontado com a possibilidade de que as cenas eróticas estivessem sendo transmitidas para todo o Brasil, Bonner ligou para um profissional do setor de programação. Ao fazer isso, descobriu que o público de casa estava recebendo a transmissão de uma telenovela. Ou seja, o conteúdo sexual só estava sendo visto na redação do "Jornal Nacional".

"O que você está vendo aí na tua frente agora na Globo?'. E ele respondeu: 'Está maluco, mestre? Estou vendo a novela'. 'Que novela?', quis saber. 'A Vale a Pena Ver De Novo'. Falei: 'Samuel, descobre o que está acontecendo. Aqui na redação, no monitor da rede, está rolando sexo. Mas sexo pesado, Samuel'.", relembrou.

"Um colega canalizou o sinal do SexHot para o canal de rede da redação", disse o profissional. Este é um canal de conteúdo erótico para espectadores com mais de 18 anos. William ainda insinuou que o responsável pela confusão foi demitido: "Ai o Samuel disse: 'o que vai acontecer com esse, eu te conto depois'. Eu não sei o que aconteceu".

Assista:

William Bonner revelou que na redação do #JN o sinal foi trocado por um canal pornô e ele ficou chocado com a cena bizarra: "muita gente fazendo sexo". pic.twitter.com/3sBaC9qOXI — Jonh (@OJonhSantos) July 30, 2025