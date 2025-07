Reprodução Léo Lins (E) e Preta Gil (D)

Depois da denúncia exclusiva do Portal iG de que Léo Lins fez piada sobre a morte de Preta Gil horas após o falecimento da artista, ele se defendeu, neste domingo (28), em vídeo em uma rede social.

Lins aproveitou o post para reclamar de uma jornalista do jornal O Globo que, segundo ele, gravou um show sem autorização.

''Ela teve os seus motivos para não gostar de mim''

Lins começa o vídeo falando de Preta Gil e sobre a relação conflitante que teve com a artista nos últimos anos.

''Essa semana, nós tivemos a perda da Preta Gil. Uma figura conhecida da música, dos blocos de carnaval, dos programas de televisão e, no meu caso, dos tribunais. Nós tivemos alguns processos. Pessoalmente, nunca tive problema nenhum com ela. Profissionalmente, eu fiz algumas piadas e, creio, então, que ela teve os seus motivos para não gostar de mim'', falou Lins.



Em seguida, Lins afirma que mudou de postura com relação a piadas quando ficou sabendo do início do tratamento contra o câncer de Preta Gil.

As últimas (piadas) que eu escrevi foram mais ou menos uns dois anos atrás, quando eu recebi um processo por uma piada. E mais ou menos nessa época foi quando saíram as notícias que ela começava essa sua batalha contra o câncer. Inclusive, nessa época, eu mandei também uma mensagem para ela, eh, no privado, falando:'Eu sei que você não deve gostar de mim, mas espero que dê tudo certo no seu tratamento, que você consiga sair dessa'. E eu senti vontade no meu coração de te mandar isso. Eu sei que agora já deve ter gente pensando: 'Ah, isso aí deve ser um um print fake, ou então, ah, mas fez isso no privado e aí no público vai lá e faz piada'. Eu fiz no privado porque quem mandou a mensagem para ela fui eu, a pessoa, Leonardo. Foi um gesto de uma pessoa para outra, não uma ação pública, midiática.



O vídeo de Lins deste domingo tem pouco mais de seis minutos. Na sequência, ele critica jornalistas brasileiros e cita uma profissional ''do Globo'', sem, no entanto, revelar o nome.

Lins acusou a suposta jornalista de descumprir a regra de não serem autorizadas gravações nos shows. Mas não informou quando e nem onde a profissional teria desobedecido a norma.

''Uma jornalista do Globo foi até o meu espetáculo e ignorou a lei de proteção de direitos autorais, a qual tem diversos avisos antes do espetáculo, e mesmo assim, ela gravou partes, publicou trechos do show fora de contexto para ganhar cliques, semeando o ódio. Ódio em quem não gosta de mim vindo me xingar, ódio em quem gosta de mim indo xingar quem tá me xingando, eh, causando, podendo causar dor em quem é o alvo de uma piada e pode se machucar ao ouvir. É assim que funciona''.

Sobre a morte de Preta Gil, no trecho seguinte do vídeo Lins diz que não fez piada a respeito do fato.

''Pegaram uma notícia de um mês atrás, feita de forma muito desleal, desonesta, sobre piadas escritas dois anos atrás, para agora publicar notas dizendo que eu estou fazendo piadas sobre a morte da Preta Gil, chegando a atribuir a mim uma frase, com aspas, dizendo que eu falei, abre aspas: 'Quem me processar vai pegar câncer e morre', fecha aspas. Eu nunca disse isso. E nem fiz piadas sobre a morte da Preta Gil. Eu sei que aqui já vão falar: 'Ah, mas não falou da morte, mas falou do câncer, e ela morreu de câncer, isso também tá errado'. Eu vou falar, mas ele escreveu as piadas dois anos atrás. 'Ah, mas contou até semana passada'. Mas foi no teatro, mas não pode, mas... Eu sei que aqui já cabe uma discussão''.









Segundo Lins, ele falou do processo judicial e da doença de Preta Gil anos atrás.

''Aproveito para dizer que não faço mais as piadas, porque elas eram sobre o processo. Como não tem mais processo, não tem mais por que continuar com as piadas''.



No final do vídeo, Lins não deixa a ironia de lado.

“Fiquem tranquilos, a Preta Gil não vai mais me encontrar nem ouvir minhas piadas, porque ela tá no céu e eu vou para o inferno.”

Apesar da publicação de Lins não citar o iG, a frase que o humorista diz ter sido atribuída a ele foi dita durante o espetáculo que realizou em Niterói, horas após a morte de Preta Gil, no último dia 20. O iG mantém a denúncia exclusiva sobre a piada.

Durante o show, ao falar de batalhas judiciais que enfrenta ao longo da carreira, Lins disse que os que o processaram “se ferraram de alguma forma”.





Neste momento da apresentação, o nome de Preta Gil foi citado pela plateia.

Em resposta, o comediante disse que quem o processasse vai "pegar câncer e morrer "