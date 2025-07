GNT/Reprodução Bela Gil, no Saia Justa, do GNT





Durante o programa Saia Justa, exibido no dia 18 de junho, no canal GNT, a chef Bela Gil se emocionou ao falar da irmã, Preta Gil, que estava em tratamento experimental contra um câncer de intestino, antes do anúncio de sua morte neste domingo (20).

A homenagem foi feita ao vivo, enquanto Bela comentava sobre os vínculos entre irmãs.

Juliette e a atriz Isadora Cruz também participaram do programa e se comoveram ao abordar experiências pessoais envolvendo irmandade.





Bela Gil falou sobre a força de Preta e relembrou a infância das duas, quando era considerada " a bonequinha " da irmã mais velha.

" Ela é uma mulher muito forte que sempre me inspirou. Acho que das piores coisas que tem na vida é ver quem você ama sofrer de algum jeito. E essa doença é muito cruel, traz muito sofrimento para a vida dela, muito enjoo, mal-estar ", disse.

A chef também deixou uma mensagem direta para Preta: " Irmã, eu te amo muito. Estou longe, mas daqui a pouco estaremos pertinho de novo. Só queria te mandar mais uma vez o meu amor e dizer que você é das mulheres mais maravilhosas e das minhas maiores inspirações ".

Em suas redes sociais, Bela Gil compartilhou uma foto com a irmã. " Minha maior grande perda! Minha eterna inspiração e alegria ", escreveu.