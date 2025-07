Instagram Cunhado de Richarlison brinca por não falar o nome do bebê do jogador

Eduardo Daibert, cunhado do atacante Richarlison, viralizou nas redes sociais ao postar um vídeo divertido tentando chamar o sobrinho pelo nome. O bebê, filho do jogador com a influenciadora Amanda Araújo, nasceu em 15 de junho, em Maringá, e se chama Richarlison Júnior.

No vídeo, publicado nas redes, Eduardo brinca ao afirmar que o menino atende por “ bebê ”. Ele também testa outros apelidos, como “ Rick Júnior ” e “ Riquinho ”, enquanto tenta interagir com o recém-nascido.

O vídeo conta com mais de 750 mil visualizações no Instagram. Eduardo escreveu na legenda: " desafio do dia! ".



Nos comentários, os seguidores de Eduardo brincaram com a situação. Uma pessoa disse: " Ele REALMENTE só chamava o sobrinho de "o bebe" esse tempo todo KKKKKKKKKKKK morro com o divo ". Outro acrescenta: " Concordo com ele, uma sacanagem colocar um nome desse… duvido que o pai gostava quando era criança ".

Atacante anunciou nascimento com mensagem nas redes

Richarlison e Amanda compartilharam a notícia do nascimento do primeiro filho com uma mensagem carinhosa. “ 15.06.2025 - Meu amor nasceu, 3.5kg, muita saúde e muita fofura. Foi maravilhoso ”, escreveram na ocasião.

O jogador já havia revelado que o bebê estava prestes a nascer após a vitória do Brasil sobre o Paraguai, em 10 de junho, na Neo Química Arena. O casal vive em Londres, onde o atacante atua pelo Tottenham.