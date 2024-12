Montagem Modelo Amanda Araújo espera filho do jogador Richarlison





Richarlison , atacante da Seleção Brasileira , anunciou nesta terça-feira (10) que será pai pela primeira vez . Aos 27 anos, o jogador revelou a novidade ao lado da namorada, Amanda Araújo , de 21 anos. O casal começou a morar junto em setembro deste ano, na residência do atleta em Londres, após tornar pública a relação em maio. O romance, no entanto, começou discretamente em julho de 2023.

Amanda, que era estudante de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, decidiu trancar o curso para estar mais próxima de Richarlison e investir em sua carreira como influenciadora digital. Com mais de 470 mil seguidores em seu perfil público, ela também mantém um espaço exclusivo no Instagram para compartilhar momentos do dia a dia com suas seguidoras mais próximas, reunindo 93 mil admiradoras em um "daily" fechado.

Veja galeria de fotos abaixo



‘Hoje é dia da minha gata!!! Parabéns!!! Te amo muito’, escreveu o atleta nos stories do Instagram Reprodução/Instagram Amanda Araújo Reprodução/Instagram Amanda Araújo Reprodução/Instagram Amanda Araújo Reprodução/Instagram Amanda Araújo Reprodução/Instagram Amanda Araújo Reprodução/Instagram Amanda Araújo Reprodução/Instagram Amanda Araújo Reprodução/Instagram Amanda Araújo Reprodução/Instagram Amanda Araújo Reprodução/Instagram Amanda Araújo Reprodução/Instagram





Natural de Londrina, Paraná, a influenciadora explicou recentemente o motivo de sua ausência nas redes sociais após se mudar para Londres. "Estava produzindo órgãos para o meu bebê", disse ela, em tom bem-humorado, ao justificar o período de menor interação com os fãs.

Amanda também divide com seus seguidores detalhes de sua rotina e preferências. Em seus stories fixados, é possível conhecer um pouco mais de seus hobbies, pratos favoritos, seu cachorro Koda, e até sua presença no Lollapalooza 2023. Já bastante viajada, a jovem soma passagens por vários estados brasileiros, como Tocantins e Rio de Janeiro, além de países como França, Itália e Reino Unido.