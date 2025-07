Reprodução Instagram @paollaoliveirareal Renata Sorrah e Paolla Oliveira como Heleninha, de "Vale Tudo"

Paolla Oliveira, de 43 anos, defendeu as emblemáticas sequências em que Heleninha fica embriagada após a separação de Ivan (Renato Goés) em "Vale Tudo". Na última terça-feira (29), ela usou as redes sociais para comparar a atual versão da personagem com a antiga, de 1988, na qual Renata Sorrah era a responsável pela interpretação.



Assista:





"Remakes têm essa beleza: criam pontes entre tempos e visões. E fico feliz por estar nessa travessia. Viver Heleninha é, antes de tudo, um ato de respeito. Renata Sorrah será sempre uma inspiração para qualquer atriz", escreveu a ex-rainha de bateria da Grande Rio.





Nas cenas que foram ao ar ontem na adaptação de Manuela Dias, a personagem quase é abusada sexualmente por um homem. Além disso, trava uma briga com o atendente de um bar, que se recusava a dar mais bebida alcoólica para ela.

As cenas foram extremamente elogiadas pela web, essencialmente pela semelhança com a primeira versão da obra, considerada como uma das melhores novelas da teledramaturgia nacional. Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères são os criadores do folhetim.

Nos comentários, vários artistas rasgaram elogios. "Você está demais! Arrebentando! Aplaudi de pé", declarou o apresentador Marcos Mion. "Botou para fud%r", acrescentou a atriz Nanda Costa. "Arrebentando! Eu e Cíntia estamos viciados na novela", disse ainda o ex-BBB e surfista Pedro Scooby.

Saiba mais

A atual novela das nove se prepara para encerrar sua trajetória na grade da Globo em outubro. Em seu lugar, estreia "Três Graças", novo folhetim assinado por Aguinaldo Silva, com direção de Luiz Henrique Rios. Ambientada em São Paulo, a produção terá como foco central os desafios e consequências da gravidez na adolescência.

O elenco reunirá uma seleção de atores consagrados e talentos em ascensão, incluindo Sophie Charlotte, Alana Cabral, Pedro Novaes, Xamã, Dira Paes, Murilo Benício, Gabriela Loran, Miguel Falabella, Samuel de Assis, Grazi Massafera, Romulo Estrela, entre outros nomes de destaque.