Grávida de Richarlison, Amanda Araújo desabafa sobre hiperêmese gravídica

A influenciadora digital Amanda Araújo, grávida de seis meses do primeiro filho com Richarlison, revelou nesta quarta-feira (19) ter enfrentado hiperêmese gravídica durante o início da gestação. A condição, que causa enjoos intensos e constantes, também atingiu Kate Middleton e Tatá Werneck. Amanda desabafou sobre as dificuldades físicas e emocionais no Instagram.

O relato foi publicado em vídeo nas redes sociais. Amanda detalhou o impacto da doença e contou que a fase mais difícil foram os três primeiros meses. "Meu desabafo sobre a hiperêmese gravídica: é muito difícil falar que os primeiros três meses da minha gestação foram os piores meses da minha vida, em relação à minha saúde física e mental", afirmou.

A influenciadora explicou ter se sentido culpada por não conseguir se alimentar e nutrir o bebê. "Me sentia culpada por não ter uma gravidez 'boa' e me sentia culpada por não estar gostando da fase que era pra ser a 'melhor fase da sua vida'", declarou Amanda.

Amanda contou que o processo de aceitação foi lento, mas necessário. "Demorei muito para entender que estava tudo bem não estar bem. Afinal cada mulher sente a gestação de um jeito diferente e, com o tempo, aprendi a respeitar o meu tempo e a entender que eu não estava falhando com o bebê", disse.

Com seis meses de gestação, Amanda comemorou a superação da fase difícil e celebrou o apoio do jogador Richarlison. "Perceber os primeiros movimentos do meu bebê, o carinho do Rick ao cuidar de mim... eram o que me davam força para pensar que tudo isso ia passar. E passou", afirmou.

Ao final, Amanda deixou um recado para mulheres que enfrentam a mesma condição. "Se você está passando por isso também, saiba que você não está sozinha. Seu corpo é forte, seu bebê é forte e, por mais difícil que pareça agora, essa fase não vai durar para sempre", concluiu.