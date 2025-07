Reprodução Instagram @melissamelmaia Mel Maia posa com elefantes

Mel Maia, de 21 anos, resolveu curtir alguns dias de folga depois da maratona de gravações para “Apenas 3 Meninas”, longa-metragem que aborda a pobreza menstrual. A artista decidiu fazer uma viagem internacional para a Tailândia, destino recorrente entre os famosos da classe artística.

Na última segunda-feira (28), ela publicou alguns registros dos passeios que tem feito pela região. Um dos programas que mais chamou a atenção dos fãs que a acompanham na web foi uma interação entre elas e alguns elefantes nativos do território.





De biquíni, Mel aparecia acariciando os enormes mamíferos e surpreendeu os admiradores pela forma com a qual brincava com eles. Os cliques foram publicados via stories do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 21 milhões de seguidores.

Mel Maia não está sozinha nesta expedição turística pelo país asiático. A atriz está viajando pela Tailândia na companhia do namorado, Luan Medeiros. Ela assumiu o namoro com o professor e lutador de boxe em abril deste ano.

Conhecida pela trajetória na teledramaturgia nacional da Rede Globo, em obras como "Joia Rara", "Além do Tempo" e "Avenida Brasil", Maia agora migrou para o streaming. Ela está no elenco da produção "Os Donos do Jogo", seriado nacional sobre o jogo do bicho, que estreará na Netflix em breve.

A última novela da artista foi em 2023, quando defendeu Guiga. A personagem era uma influenciadora e estudante de direito em “Vai na Fé”, narrativa das sete escrita por Rosane Svartman e dirigida por Paulo Silvestrini. Desde então, Mel não fez mais nenhum melodrama nacional na TV aberta.