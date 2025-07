Reprodução Instagram @belagil Bela Gil homenageia Preta Gil

Bela Gil, de 37 anos, emocionou a web na última quinta-feira (24), quando usou as redes sociais para fazer uma homenagem póstuma para a irmã, Preta Gil. A empresária, cantora, atriz e apresentadora morreu no domingo (20), em meio ao tratamento contra câncer.



"Lembrar que é para viver a vida fiel a quem somos, mudar o que quiser mudar, permanecer com o que quiser permanecer, mas não trair a nós mesmos", começou a apresentadora, vista semanalmente no "Saia Justa", do GNT.





Em seguida, a filha de Gilberto Gil agradeceu a irmã mais velha pelo companheirismo nos últimos anos. "Você abriu portas e caminhos e seguirei trilhando. Obrigada por tudo, te amo", finalizou a cozinheira, por meio do Instagram.

A publicação foi repercutida por internautas e também por famosos da classe artística. "Ela viu! Viu todo amor que plantou florescer em vocês. Ela vive em você e em cada um que foi tocado pela sua luz", escreveu Juliette Freire, campeã do "BBB 21".

"Amor eterno", declarou a ex-BBB e apresentadora Sabrina Sato. "Você era puro amor", prosseguiu Thammy Miranda, em referência à Preta Gil. "Todo meu amor", disse Adriane Galisteu. "Muito amor, Bela", comentou ainda Fernanda Paes Leme.

Velório

Nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h, o corpo de Preta Gil será velado em cerimônia aberta ao público, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia. Logo depois, ocorrerá um cortejo pelas ruas do Centro da cidade e pelo circuito de megablocos de carnaval.

Nesta semana, a prefeitura do RJ batizou o trecho como "Circuito Preta Gil", como forma de homenagear a artista. O decreto que homenageia a cantora foi oficializado nesta terça-feira (22).

Saiba mais

Preta Gil, de 50 anos, faleceu no último domingo (20) em Nova York. Filha de Gilberto Gil, ela havia se mudado para os EUA em busca de um tratamento experimental, após esgotar todas as opções no Brasil. Ela se preparava para retornar ao país, mas acabou morrendo devido a complicações da doença.