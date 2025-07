Reprodução Instagram Alane Dias consola Francisco Gil após perda de Preta Gil

Alane Dias, de 26 anos, veio a público demonstrar apoio a Francisco Gil. O namorado da ex-BBB usou as redes sociais na última terça-feira (22) para prestar uma homenagem póstuma e se despedir da mãe, Preta Gil, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de quatro milhões de seguidores, a bailarina paraense reforçou que estaria do lado do companheiro em um momento tão delicado quanto este, no qual ele lida com o luto da perda da matriarca.





"Que você encontre infinitas novas formas de sentir o amor e o colo dela dentro de você, meu amor. A luz dela vai te iluminar para o resto da vida. Eu te amo e nunca vou largar sua mão", escreveu a também atriz, em resposta ao companheiro.

O que Francisco disse?

O único filho de Preta Gil se despediu com um texto no qual relembrava alguns dos momentos vivenciados ao lado da atriz, cantora e apresentadora. "Na nossa última noite juntos, você dormia e eu acompanhava cada respiração sua. Você segurava minha mão com força… e eu sem entender de onde você tava tirando aquela força", disse.

"O motor da sua vida sempre foi amar e amar sempre foi o seu maior dom. O amor sempre foi ação para você… nunca se estagnou. Você foi implacável amando", acrescentou.

Relembre

Francisco é filho de Preta Gil e do ator Otávio Muller. Seguindo os passos da mãe, ele também optou pela carreira artística e faz parte do trio Gilsons, com seus primos. O jovem já gravou um projeto com a mãe. Trata-se de "Meu Xodó".