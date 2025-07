Twitter/X Carolina Dieckmmann não fala após cremação de Preta Gil

Carolina Dieckmmann chorou durante o velório de Preta Gil e não conseguiu dar entrevista após a cremação da cantora. A despedida aconteceu nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Amigos e familiares se reuniram para homenagear a artista, que morreu aos 50 anos, vítima de um câncer.

Abalada, Carolina Dieckmmann não conseguiu atender e dar entrevista após cerimônia de cremação de Preta Gil.

Carolina ficou muito abalada e, apesar de procurada pela imprensa para falar sobre a perda, não conseguiu atender ou conceder entrevista. A atriz era uma das amigas mais próximas da cantora e estava com ela nos últimos dias de vida, nos Estados Unidos.

A atriz chegou ao velório acompanhada do marido, Tiago Worcman, e vestia uma camiseta branca com o rosto de Preta e a frase: “ Preta tudo. Amor sempre foi ação ”. A peça também foi usada por outros amigos e familiares. O branco predominou no local, por ser a cor do luto no candomblé, religião da artista.

O corpo de Preta Gil foi velado das 9h às 13h no saguão principal do Theatro Municipal, onde um telão de LED exibiu fotos da cantora. Não houve shows ou trio elétrico durante a cerimônia, segundo informou a assessoria da família.

Emoção marcou a despedida no Rio de Janeiro

Depois do velório, o corpo foi levado ao Crematório e Cemitério da Penitência, na Zona Portuária, onde ocorreu a cerimônia de cremação, restrita a familiares e amigos próximos. A escolha pela cremação foi um pedido da cantora à família.

Carolina esteve com Preta nos últimos quatro dias de vida. Segundo relato dado à GloboNews no início da semana, a atriz explicou que viajou para os Estados Unidos acreditando que a situação estava estável, mas a condição de saúde da amiga piorou rapidamente.

“ Esses últimos 4 dias, ela foi indo ”, afirmou Carolina. “ A gente queria muito que ela viesse pro Brasil, mas ela estava muito fraca, mas sem dor e cercada de muito amor .”

O corpo da cantora chegou ao Rio na madrugada de quinta-feira (24). A viagem foi feita com o filho Francisco Gil, a neta Sol de Maria, a madrasta Flora Gil e a médica Roberta Saretta.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em 2023. Após um período de remissão, a doença voltou de forma agressiva com metástases. Ela morreu no domingo (20), em Nova York, durante tratamento experimental.