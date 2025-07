Reprodução/Internet Juliana Oliveira prioriza processo criminal contra Otávio Mesquita

Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, decidiu adiar o processo que pretendia mover contra o SBT por omissão diante das acusações de assédio e violência sexual envolvendo Otávio Mesquita.

A informação foi confirmada pelo advogado de Juliana Oliveira para a Folha de S.Paulo. Segundo Hélio Júnior, a prioridade no momento é a responsabilização criminal do apresentador.

Relembre o caso



“Vamos resolver primeiro a questão criminal e só depois disso entraremos com as ações indenizatórias contra a emissora”, afirmou o advogado. A decisão faz parte da estratégia jurídica adotada pela equipe da humorista, com o objetivo de fortalecer o conjunto de provas e concentrar esforços na esfera penal. Um inquérito já foi instaurado pela Polícia Civil de São Paulo e segue em curso.

O caso relatado por Juliana Oliveira aconteceu durante uma edição de The Noite exibida em 25 de abril de 2016. No programa, Otávio Mesquita aparece de ponta-cabeça no palco e, ao ser auxiliado por Juliana para remover os equipamentos de segurança, teria apalpado partes íntimas da assistente. Ele também a prendeu com as pernas, simulou atos sexuais e repetiu os gestos ao empurrá-la em um sofá.