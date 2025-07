Instagram Paulo Vilhena revela acordo com Fernanda Paes Leme na adolescência

Paulo Vilhena , de 46 anos, revelou que fez um acordo com Fernanda Paes Leme, de 42, para ser o parceiro dela na primeira relação sexual . O ator relembrou a história durante participação no podcast Grande Surto , publicado nesta quarta-feira (24), e disse que decidiu comentar o episódio após ouvir a atriz tocar no assunto em outras entrevistas.

“ São 29 podcasts que a Fernanda já passou, falando que eu tirei a virgindade dela. Agora, tenho o momento para me defender ”, brincou Vilhena ao iniciar o relato. Ele e Fernanda estrelaram juntos a série Sandy & Júnior , entre 1999 e 2002, quando se aproximaram.

A atriz já havia contado que teve a primeira relação sexual com o ator. Durante o programa, voltou a mencionar a experiência. “ A primeira vez que fumei maconha, a primeira vez que transei... Foi com você, é verdade, que loucura ”, disse.

Em resposta, Vilhena explicou que a proposta partiu de Fernanda. “ Essa mulher hoje, mãe, um dia falou para mim: ‘Eu vou querer perder minha virgindade e eu acho que é com você’. Eu falei: ‘Olha só, querida, estou totalmente à disposição. Quando você decidir, você pode me ligar e a gente vai resolver isso de uma forma muito carinhosa e amiga’ ”, contou.

A atriz rebateu com bom humor. “ Eu amei que foi uma coisa: ‘Você passou uma vida me expondo e agora chegou o momento da revanche’. Gostei porque foi o seu ponto de vista, como você enxergou. Você enxergou dessa forma? Foi bem racional ”, respondeu, rindo.

O ator também ressaltou que o ambiente de gravação entre o elenco jovem era de confiança. “ Você estava bem esclarecida com o seu desejo. Tinha isso que a gente estava em um ambiente totalmente seguro de amizade e relação ”, afirmou.

Fernanda comentou que, pela primeira vez, ficou tímida ao relembrar o episódio ao lado do ator. “ Nunca fico sem graça, difícil me deixar sem graça ”, disse, entre risos. Vilhena, por sua vez, ironizou: “ Ver o que eu passei vendo todos os podcasts ”.