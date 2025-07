Reprodução Carolina Dieckmmann faz homenagem à avó e cita Preta Gil

Carolina Dieckmmann fez uma homenagem emocionante à avó materna, dona Marly, que completaria 95 anos nesta quarta-feira (23). A atriz usou as redes sociais para relembrar momentos vividos com a avó, que morreu em agosto de 2024, e também mencionou a cantora Preta Gil, falecida no último domingo (20), aos 50 anos, após enfrentar um câncer.





Na mensagem, publicada no Instagram, Carolina relembra memórias com a avó e destaca a conexão entre dona Marly e Preta Gil. “ Pelo menos não vou ter que dar essa notícia, Preta e vovozinha já devem estar juntas em algum lugar... e como ela amava a Preta! ”, escreveu.

Carolina contou que a avó adorava ver quando ela se arrumava para eventos e gravações. “ Toda vez que me arrumo nessa nova fase da Leila, eu penso: ‘Olha só, vovozinha, como estou bem arrumada...’. Ela amava me ver emperiquitada! ”, relatou.

A atriz também recordou um episódio divertido entre a avó e a cantora Preta Gil. “ A Preta disse que tinha tatuado os meus olhos no cóccix dela, e minha avó, horrorizada, perguntou: ‘É verdade?’. Eu tive que dizer que sim ”, escreveu.

Em outro trecho, Carolina refletiu sobre as emoções de estar viva e lidar com perdas. “ Meu Deus, que doida essa vida. Vontade de rir e chorar, vontade de poder abraçar ”, disse.

A atriz finalizou o texto desejando feliz aniversário à avó e reafirmando o amor que sente por ela. “ Sua doçura permanece intacta dentro de mim .”

Dona Marly morreu em 24 de agosto de 2024, aos 94 anos. A data também marca a morte da mãe de Carolina, Maíra, que faleceu em 2019, aos 73 anos, vítima de um mal súbito.