Reprodução Leonardo beija Tiringa em entrevista e leva bronca ao vivo: "Vá se lascar"

Durante entrevista concedida nesta terça-feira (22) à rádio Cultura FM , em Serra Talhada, no Pernambuco, o cantor Leonardo surpreendeu o humorista Tiringa ao beijá-lo no rosto ao vivo. O gesto, feito em tom de brincadeira, não foi bem recebido pelo comediante, que reagiu com irritação e respondeu com um xingamento.





O momento foi exibido ao vivo e viralizou nas redes sociais. Em determinado ponto da conversa, Leonardo se aproximou e encostou os lábios no rosto de Tiringa, que rapidamente se esquivou. A atitude gerou um clima tenso no estúdio.

" Vá se lascar ", disse Tiringa, visivelmente incomodado. Apesar do desconforto, a entrevistadora riu da situação, mas preferiu não intervir. Leonardo, por sua vez, tentou contornar o constrangimento e afirmou que a ação foi feita " de carinho ".

Logo após o beijo, Tiringa fez um movimento brusco com as mãos, como se fosse agredir o cantor. Leonardo recuou e pediu calma. Apesar da reação inicial, os dois permaneceram no estúdio e deram continuidade à entrevista.

Tiringa comentou a situação em seu perfil no Instagram. Horas depois, publicou um vídeo brincando com o ocorrido e amenizou o tom da crítica, indicando que não guarda mágoas.