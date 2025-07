Reprodução Famosos que perdoaram traição:

No dia 2 de setembro de 1989, Ozzy Osbourne tentou matar Sharon Osbourne durante um surto violento causado por álcool e drogas. O caso foi revelado pela própria Sharon, que sobreviveu ao ataque e manteve o relacionamento por mais de 30 anos. O cantor morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos.

O episódio foi detalhado no documentário Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne , onde Sharon descreve o momento em que o vocalista do Black Sabbath afirmou que ela deveria morrer. “ Ele entrou na sala. Eu não tinha ideia de quem estava sentado à minha frente no sofá, mas não era meu marido. Ozzy apenas disse: ‘Chegamos à decisão de que você tem que morrer’ ”, relatou.

Segundo ela, o músico estava calmo antes de se lançar sobre ela e tentar sufocá-la. Sharon conseguiu escapar ao apertar um botão de pânico e chamar a polícia. Ozzy foi preso ainda naquela noite e acordou na cadeia no dia seguinte, sem lembrar de nada.

"Acordei na delegacia sem saber o que fiz"

Em 2019, o roqueiro contou à Weekend Magazine como foi descobrir o que havia feito. “ Acordei em uma cela em uma delegacia de Amersham e não sabia como eu tinha ido parar lá. Chamei um guarda e disse: ‘Você vai pensar que isso é loucura, mas o que eu fiz?’ Ele leu a folha da acusação e disse: ‘John Michael Osbourne, acusado de tentativa de assassinato a Sharon Osbourne’ ”.

Ozzy descreveu a experiência como aterrorizante. “ Foi assustador. Eu quebraria meu pescoço mais quatro vezes para que isso não acontecesse. Eu nem me lembro do que aconteceu ”.

Apesar do ocorrido, Sharon escolheu continuar com Ozzy. Em entrevista posterior, justificou a decisão. “ Nunca fez nada cruel quando estava sóbrio ”, afirmou. Os dois permaneceram juntos até 2016, quando se divorciaram após 33 anos de casamento.