Reprodução/X Fãs homenageiam Ozzy Osbourne no Reino Unido

A Ponte Black Sabbath, em Birmingham, transformou-se em um local de peregrinação para admiradores de Ozzy Osbourne, que morreu na terça-feira (22), aos 76 anos. Desde o anúncio de seu falecimento, fãs têm deixado flores, velas, cartas e objetos pessoais no local, criando um memorial improvisado em tributo ao ícone do heavy metal.

A ponte, que leva o nome da lendária banda Black Sabbath, é um marco cultural na cidade natal do grupo. Ao lado dela, está o famoso Banco do Black Sabbath, inaugurado em 2019 como uma homenagem à formação original da banda. O local já era ponto turístico para amantes do rock, mas ganhou um novo significado com a despedida de Ozzy.





Além da ponte, outros espaços em Birmingham receberam homenagens. Um mural próximo à estação New Street, criado para celebrar o último show do cantor, foi coberto por flores e mensagens. No Old Crown, pub histórico na Station Street, fãs colaram fotos e recortes de jornais em memória do artista.

The tributes for Ozzy are pouring in at the Black Sabbath Bench in Birmingham. People are chanting “who is he? Ozzy! Ozzy!” Most of the bars on Broad Street blasting Black Sabbath. Lots of flowers, candles, and many bottles of beer too. #ozzyosbourne #blacksabbath pic.twitter.com/dTbISbnl6k— ★ yas ★ (@yasminesummanx) July 22, 2025





More and more people join in leaving flowers in tribute to Ozzy Osbourne in Birmingham pic.twitter.com/QcBDO1yIJ8 — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 23, 2025





As night descended on Birmingham hours after Ozzy Osbourne's death, the bench on Black Sabbath Bridge became a shrine to The Prince of Darkness with candles, flowers, written tributes and alcoholic beverages 🖤🦇 pic.twitter.com/FvccfJ4srl — Planet Rock (@PlanetRockRadio) July 22, 2025





Último adeus ao "Príncipe das Trevas"

A morte de Ozzy foi confirmada pela família em um comunicado emocionado.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de nosso amado Ozzy. Ele partiu cercado pelo amor de seus familiares", dizia a nota, que pedia privacidade neste momento de luto.

Nos últimos anos, o cantor enfrentou sérios problemas de saúde, incluindo o Mal de Parkinson e complicações decorrentes de lesões na coluna. Mesmo assim, manteve-se ativo até o fim. Seu último show aconteceu no início de julho, em Birmingham, durante o festival "Back to the Beginning", onde se apresentou sentado devido às limitações físicas.

Legado inigualável

Ozzy Osbourne foi uma das figuras mais influentes do rock, conhecido por sua voz marcante e performances polêmicas. Como vocalista do Black Sabbath, ajudou a definir o heavy metal com álbuns clássicos como "Paranoid" (1970) e "Master of Reality" (1971). Em carreira solo, emplacou sucessos como "Crazy Train" e "No More Tears", consolidando-se como lenda do gênero.

Fora dos palcos, ganhou nova legião de fãs com o reality show The Osbournes, exibido pela MTV entre 2002 e 2005, que revelou seu lado familiar e bem-humorado.

Homenagens ao redor do mundo

Além de Birmingham, memoriales surgiram em outros lugares simbólicos, como a Calçada da Fama de Hollywood, onde fãs depositaram flores e velas. Artistas e colegas de profissão também manifestaram pesar nas redes sociais, destacando o impacto de Ozzy na música e na cultura pop.

O corpo do músico será velado em cerimônia privada, mas fãs já organizam eventos públicos para celebrar sua vida e obra. Em Birmingham, uma vigília com exibição de clipes e performances ao vivo está marcada para o próximo fim de semana.

Ozzy deixa a esposa, Sharon Osbourne, e seis filhos.