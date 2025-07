Reprodução: TV Globo/Leo Rosário Pablo e Luisão são um grande sucesso no Globoplay





A série Pablo & Luisão, grande fenômeno de audiência e popularidade, sofreu um revés esta semana. A atração, que retrata a amizade entre o pai de Paulo Vieira, Luisão, e seu melhor amigo, Pablo, teve a classificação indicativa alterada.

O Ministério da Justiça a alterou de “não recomendada para menores de 12 anos” para “não recomendada para menores de 16 anos”. Segundo a pasta, a decisão foi motivada por “presença de drogas, linguagem imprópria e violência”, conforme o jornal O Globo.





Pablo & Luisão narra as aventuras vividas pelo pai do artista ao lado de seu inseparável amigo. Um elenco estelar foi escalado para a série do Globoplay, com nomes como Aílton Graça, Otávio Muller e Dira Paes. Paulo Vieira assina o texto da série em parceria com Maurício Rizzo.

Completam a equipe de roteiristas Bia Braune, Caíto Mainier, Nathália Cruz e Patrick Sonata. A direção artística é de Luis Felipe Sá.

Paulo Vieira chegou a declarar que Globo quer mais episódios

Em sua conta no X, antigo Twitter, o famoso chegou a declarar que a Globo está empolgada com o projeto, em virtude do sucesso e chegou até a solicitar mais episódios e deu ao ator, inclusive, carta branca para produzir o quanto quisesse:

"Deixa eu contar uma coisa para vocês, minhas secretárias. Anotem: a Globo me chamou para conversar sobre as novas temporadas de Pablo e Luisão. Estão dispostos a produzir quantas eu conseguir/quiser" , disse ele.

"A verdade é que eu não quero transformar essa série artesanal em uma coisa de plástico" , frisou Vieira, em uma das mensagens publicadas em sua página pessoal.

No entanto, seguidores do famoso tiraram prints de uma parte da conversa que ele teve com fãs, enquanto comentava os procedimentos da negociação com a Globo.

O humorista ainda disse que está criando um projeto com algo mais intenso:

"Plano dois: o drama. Fazer um spin-off focado só na adolescência. Vai ser na mesma casa, mesma cidade; mas soturno, sem a cor saturada de Pablo e Luisão. Então é isso! Mais uma temporada de alegria e uma temporada emo do cerrado" , finalizou gerando ainda mais expectativas aos fãs.